Greizer Theaterherbst lädt zum Sommerfest ein

Probeneinblick: William Shakespeares „Der Sturm“ wird in diesem Jahr den XXIX. Greizer Theaterherbst eröffnen. Die Leitung hat Ulrich Schwarz aus Dresden.

Greiz. Die Werkstätten des Greizer Festivals geben erste Einblicke in ihre aktuelle Probenarbeit.

Es ist der Theaterherbst-Termin des Jahres, an dem der Vorhang schon vor Festivalbeginn ein wenig angehoben wird.

Zum traditionellen Sommerfest präsentieren die Werkstätten erste Einblicke in ihre Probenarbeiten. In diesem Jahr steht die Bühne dafür am Samstag, 29. August, ab 15, im Greizer Goethepark.

Start mit dem kleinen Raben

Bevor sich jedoch die Werkstätten des Theaterherbstes, der unter dem Motto „unbezahlbar“ steht, vorstellen, sind die Kleinen aufgerufen, den kleinen Raben zu treffen. Das Kasseler „Theater Vagabunt“ spielt, um 15 Uhr, für Kinder ab drei Jahren. Der kleine Rabe hält sich für das Schlauste aller Tiere – und das nur, weil er alle Tricks kennt, wie man seinen Freunden die Spielsachen abschwatzt. Doch bald will keiner mehr mit ihm spielen.

Danach wird es, ab 17 Uhr, unter anderem stürmisch. Denn zur Eröffnung des Theaterherbstes wird Shakespeares Drama „Der Sturm“ zu erleben sein. Verantwortlich für die Eröffnungsinszenierung zeichnet der Dresdener Regisseur und Schauspieler Ulrich Schwarz, der Anfang der 2000er Jahre auch künstlerischer Leiter des Theaterherbstes war.

„Fünf Bohnen“ ist der Titel der Schauspielwerkstatt für Kinder, die von dem Dresdener Regisseur Morten Gensch geleitet wird. Grundlage des Stücks ist das englische Märchen „Hans und die Bohnenranke“.

Bei Musical-Werkstatt gibt es Geld

Absurd und skurril ist die Geschichte „Hose Fahrrad Frau“ von Stefan Wipplinger, die von der Schauspielwerkstatt unter Leitung der Berliner Regisseurin Anika Pinter inszeniert wird. Ausschnitte aus ihrem Stück wird die Tanz- und Performance-Werkstatt „Wir werden erst sehen, wenn nichts mehr zu sehen ist“ zeigen. Die Leitung der Werkstatt liegt in den Händen von Cassio Diniz Santiago aus Greiz/Sao Paulo.

Musikalisch ab geht es in der Musical-Werkstatt für Jugendliche unter dem Titel „Es gibt Geld! Gott kommt nach Greiz!“. Die Leitung haben Stefan Kreißig, Berlin (Regie), Anna Scheffel, Jocketa (Choreographie) und Christian O. Hille, Berlin (Musik). Aber auch, was hinter den Kulissen passiert, wird preisgegeben. Das übernehmen die Mitwirkenden der von Julia Kopa geleiteten Werkstatt „Kabel, Kulissen und Kostüme“. Für Live-Musik sorgt Gitarrist Ralf Dietsch.