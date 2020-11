Der Mars ist dominant

Der Chef der Astronomischen Gesellschaft Greiz, Mathias Thiel, hat für uns die Besonderheiten am November-Sternenhimmel herausgesucht.

Was ist in diesem Monat besonders markant?

Unüberschaubar finden wir in diesem Monat das Sternbild Kassiopeia im Zenit, also direkt über uns. Unverwechselbar, weil es die Form eines W hat und so auch das Himmels-W genannt wird. Einfach versuchen, ein W zu finden und Sie werden erstaunt sein, wie groß Sternbilder wirklich sind. Zwischen dem Südpunkt und dem Sternbild Kassiopeia finden wir Andromeda. In dem Sternbild befindet sich unsere Nachbargalaxie, die doppelt so groß ist wie die Milchstraße. Am Osthorizont steigen langsam die Wintersternbilder nach oben. Markant und sofort zu erkennen ist das Sternbild Orion, ein Stern als Kopf, zwei Schultersterne, drei Gürtelsterne und jeweils einer als rechtes oder linkes Bein.

Welcher Planet ist besonders gut zu erkennen?

Von den Planeten dominiert in diesem Monat der Mars, er ist von Abend bis Morgen sichtbar und fällt durch sein rotes Licht auf. Ein Blick durch ein ruhig aufgelegtes Fernglas lohnt sich garantiert. Die Riesenplaneten Jupiter und Saturn bewegen sich immer weiter auf den Westhorizont zu. Aber keine Angst, selbst Weihnachten sind sie noch zu sehen. Dann werden sie uns ein Schauspiel zeigen und zwar ganz dicht nebeneinander stehen.

Gibt es derzeit Sternschnuppen am Nachthimmel?

Meteore oder auch Sternschnuppen genannt gibt es den ganzen Monat zu sehen. Mit den Tauriden aus dem Sternbild Stier, Richtung Ost-Süd kommend, beginnt der Monat, gefolgt von Leoniden ab 2 Uhr am Osthorizont aus dem Stier bis zu den Alpha-Monocerotiden aus dem Sternbild Kleiner Hund ab 23 Uhr am Osthorizont. Viel Erfolgt beim Beobachten und mögen die Wünsche in Erfüllung gehen.