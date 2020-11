Der Opfer gedenken– den Lebenden zur Mahnung

Arnsgrün. Nicht nur Friedhöfe sind wichtige Orte zur Erinnerung und des Gedenkens, sondern auch Denkmale. So auch in Arnsgrün, wo man zum Volkstrauertag aller Opfer der beiden Weltkriege gedachte. Aufgrund der Pandemiezeit erfolgte in diesem Jahr nur eine stille Gebindeniederlegung ohne zahlreiche Gäste, die durch den Feuerwehrvereinsvorsitzenden, Ortschafts-, Stadt- und Kreisrat Andreas Stiller (links) und Gerhard Hadlich erfolgte. Letzterem ist es auch zu verdanken, dass seit 2017 das bestehende Kriegerdenkmal für die 18 Gefallenen des Ersten Weltkrieges nun mit einem Gedenkstein für die 18 Opfer des Zweiten Weltkrieges erweitert wurde.