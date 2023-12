Der Preis für das Deutschlandticket ist nicht der Knackpunkt

Seit Mai gibt es das beliebte 49-Euro-Ticket, deutschlandweit im Einheitstarif in allen Nahverkehrsnetzen – das aber ist das Kernthema.

Aus meiner Sicht ist das 49-Euro-Ticket ein gut gedachtes System: Überall und egal, mit welchem Verkehrsmittel kann man damit im Nahverkehr unterwegs sein. Auch ich habe ein solches Ticket und finde es praktisch, wenn ich mal jemanden besuchen mag, zu meiner Partnerin fahren möchte oder natürlich im Urlaub. Und viele Zeitgenossen finden das auch spannend – immerhin gibt es im Landkreis Greiz über 5500 Inhaber eines solchen Dauertickets.

Im Gegensatz zum 9-Euro-Ticket im Sommer 2022 ist diesmal sogar die Finanzierung einigermaßen klar und so bleiben die Verkehrsunternehmen nicht auf den entgangenen Kosten sitzen und müssen darauf warten, dass die Politik aus der Knete kommt und selbige zum Ausgleich überweist. So kann man einigermaßen verlässlich planen, was gerade auch für die Landkreise als Träger der Nahverkehrsverbünde wichtig ist.

Knackpunkt ist das mangelhafte Streckenangebot

Der Knackpunkt aber ist mit dem 49-Euro-Ticket nicht gelöst. Im ländlichen Raum ist es ganz oft gar nicht der Preis, der davon abhält, den Bus zu nehmen. Es ist die schlichte Abwesenheit eines Angebotes, warum dieses nicht genutzt werden kann. Während in großen Städten und Ballungsräumen alle paar Minuten eine Bahn oder ein Bus rollt, gibt es im Landkreis beispielsweise Orte, in denen nur ein einziger Schulbus am Tag hält. Diese Diskrepanz muss am Ende gelöst werden, wenn man die Chance haben will, das Deutschland-Ticket auch in der Provinz zu einem echten Erfolg werden zu lassen. Das weiß man auch in Erfurt. Aber derzeit darf man nicht darauf hoffen, dass hier große Initiativen gen Berlin anlaufen, zumal ja auch bald Wahlen anstehen.

Am Ende der Bundesförderung von E-Autos hat sich gezeigt, wie schnell Gelder eingedampft werden, wenn die Kohle knapp wird. Das kann auch dem Deutschland-Ticket passieren – wenn es zu teuer wird oder wenn auch langfristig das ÖPNV-Angebot nicht passt.