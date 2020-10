Der Ruppertsgrüner Kunst-Krimi erlebt ein Happy-End

Zwar fiel das Kirchweihfest mit großen Rummel und einladenden Festzelt dieses Jahr aufgrund von Corona aus. Doch für die Ruppertsgrüner gibt es dennoch etwas zu feiern. Nach mehr als sieben Jahrzehnten ist nun erstmals wieder das Epitaph der Elisabeth von Dölau im Kirchenschiff zu sehen. Sie war einst die Herrin auf Burg Liebau. Damit endet ein wahrer Krimi der Kunstgeschichte.

Die Bürgermeisterin der Gemeinde Pöhl, Daniela Hommel-Kreißl, bedankte sich während des Kirchweih-Festgottesdienstes allen voran bei Restauratorin Sonnhild Müller für ihr Engagement und die hervorragende Arbeit, die es nun ermöglicht, das Epitaph wieder im Kirchenschiff zu sehen. Vom Holzwurm befallen, hatte das 400 Jahre alte Grabdenkmal seit der Innenrestaurierung der St.-Ruppertus-Kirche auf dem Kirchenboden sein Dasein fristen müssen.

Der Krimi um das Heiligenbild beginnt

In den 1970er Jahren wird das Epitaph von einem Berliner Künstler entdeckt, der in Pfarrhäusern nach ausrangierten Kunstschätzen forscht. Er habe das Grabdenkmal in seine Werkstatt zum Restaurieren als Leihgabe mitgenommen, wie von einigen Ruppertsgrünern zu erfahren ist. Doch statt es im Ganzen zu restaurieren, schnitt der Künstler Fragmente heraus.

So war das Bildnis der Adligen nicht mehr auffindbar, als sich Mitglieder der Kirchgemeinde viele Jahre nach der Wende auf die Suche nach dem Epitaph machten. Die Hinterbliebenen des mittlerweile verstorbenen Kunstschaffenden beteuerten, das Epitaph sei dem Künstler geschenkt worden. Doch den schriftlichen Beleg dafür, dass es sich tatsächlich um eine Schenkung handle, hätte bis heute nicht vorgelegt werden können.

Durch Nachforschungen wird Kunstwerk aufgespürt

Auf die Spuren des Kulturdenkmals kam die Kirchgemeinde Ruppertsgrün dann Anfang der 1990er Jahre durch den mittlerweile verstorbenen Historiker Michael Rudolf. Der Greizer hatte umfangreiche Forschungen zur Burg Liebau angestellt und das Buch „Schloss Liebau und seine Besitzer“ herausgebracht. Er hatte während seiner Recherchearbeiten das verschollene Epitaph bei dem Berliner Künstler noch sehen können. Das Bildnis der Elisabeth von Dölau, so schrieb er in einem der damals verlegten „Vogtländischen Heimatblätter“, sei ihm „reichlich nebulös“ zum Kauf angeboten worden.

Den Teil des Epitaphs, auf dem die Kreuzigungsszene zu sehen ist, bekam Michael Rudolf geschenkt und gab sie der Kirchgemeinde Ruppertsgrün zurück. Vor gut 15 Jahren brachten die Ruppertsgrüner das Epitaphfragment zur Rettung in die Werkstatt von Restauratorin Sonnhild Müller nach Plauen. Erhalten ist ebenso eine historische Schwarz-Weiß-Fotografie, auf der das in der Kirche hängende Epitaph zu sehen ist und der Restauratorin als Grundlage der Rettung des Werkes dienen konnte. Jahrelang bemühten sich die Ruppertsgrüner um Spenden.

Barockes Kunstwerk ist Ältestes seiner Art

Nach Meinung von Restauratorin Sonnhild Müller handle es sich bei dem Grabgemälde der Elisabeth von Dölau um ein frühbarockes Kunstwerk, das wohl älteste seiner Art im Vogtland. Sonnhild Müller konnte einen früheren Schüler, den heute berühmten Restaurator Bertram Lorenz, dafür gewinnen, die unter dem Kreuz knieende Elisabeth zu malen.

So ist die 400 Jahre alte Kreuzigungsszene heute eingebettet in eine Landschaft mit Fluss. An den Ufern dieses Flusses, der die Weiße Elster darstellen soll, befindet sich Schloss Dölau, in dem die auf dem Epitaph abgebildete Adlige aufwuchs. Auf einem Felssporn gegenüber ist Burg Liebau zu sehen, auf der Elisabeth von Dölau starb.