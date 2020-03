Greiz. Im Süden von Greiz suchte die Polizei am Donnerstagvormittag mit Hubschrauber und mehreren Polizeistreifen in einem Waldstück nach einer Vermissten.

Deswegen kreiste der Polizeihubschrauber am Donnerstag über Greiz

Alles begann am Donnerstagvormittag als sich eine 34-jährige Frau beim Polizeinotruf meldete. Sie vermittelte im Gespräch den Eindruck, sich in einer scheinbar ausweglosen Situation zu befinden, teilt die Polizei Gera mit. Daraufhin kamen mehrere Polizeistreifen zum Einsatz, um nach der Frau zu suchen. Die Suche nach der Vermissten erstreckte sich schließlich auf ein Waldstück im Greizer Süden. Nach aufwendigen Suchmaßnahmen und unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers konnte die 34-Jährige letztendlich körperlich unversehrt aufgefunden werden, heißt es. In der Folge sei die Frau in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben worden.

