Deutlich mehr Kranke im Kreis Greiz

Greiz. Atemwegsinfekte und Rückenleiden sind Hauptursachen für Krankschreibungen.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Kreis Greiz sind vergangenes Jahr im Schnitt 26,2 Tage krankgeschrieben gewesen, wie Auswertungen der Krankenkasse Barmer zeigen.

Damit liegt der Landkreis unter dem landesweiten Mittelwert von 27,6 Tagen, jedoch deutlich über dem bundesweiten Schnitt von 22,7 Tagen. „Der Trend bei den Krankmeldungen zeigt leider in keine gute Richtung“, sagt Sirko Mielcarek, Geschäftsführer der Barmer in Ostthüringen. Gegenüber dem Vorjahr habe es einen Anstieg bei den Fehltagen um rund 23 Prozent gegeben.

Vielfältige Ursachen

„Der hohe Krankenstand ist eine massive Belastung für die Unternehmen in der Region“, so Mielcarek weiter. Jeder krankheitsbedingte Ausfall sei einer zu viel und die Ursachen vielfältig. Das vergleichsweise hohe Durchschnittsalter in Thüringen spiele sicher eine Rolle. Zudem erkläre sich der Anstieg zum Teil mit der Mitte vergangenen Jahres eingeführten elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung. Dadurch erreiche nun auch bei kurzen Krankschreibungen jede Meldung die Krankenkassen und es ergebe sich ein realistischeres Bild des Krankenstandes. Bundesweit sei die Zahl der Fehltage sogar um 29 Prozent angewachsen.

Gesundheitsförderung ist wichtig

Auch die kleinteilige Wirtschaftsstruktur wirke sich auf die Statistik aus. Teils fehle es an betriebsmedizinischer Anbindung und in den überwiegend kleinen und mittelständischen Unternehmen müsse das Thema Gesundheitsförderung noch stärker in den Fokus rücken.

Auch tarifvertragliche Regelungen hätten Einfluss auf die Daten zum Krankenstand. In großen Unternehmen und Konzernen sei es üblich, dass Krankmeldungen erst ab dem dritten Fehltag ärztlich attestiert werden müssen.

Mielcarek und sein Team stünden jedenfalls stets bereit, die hiesigen Arbeitgeber beim Thema Mitarbeitergesundheit zu unterstützen.

Hauptursache für Krankschreibungen im Kreis Greiz sind laut Barmer-Daten voriges Jahr Atemwegsinfekte gewesen. Im Schnitt 6,1 Fehltage wurden deswegen verzeichnet, was gegenüber dem Vorjahr (3,3 Tage) einen Anstieg von mehr als 85 Prozent bedeutet. Der Grund für den Anstieg wird in Nachholeffekten nach der Pandemie sowie in mehreren Grippewellen gesehen.

Auf Rückenleiden entfielen vergangenes Jahr im Kreis Greiz 5,7 Tage und auf psychische Erkrankungen im Schnitt 3,3 Fehltage.

Die Krankenkasse Barmer hat nach eigenen Angaben im Landkreis Greiz rund 7000 Versicherte.