Deutliche Worte vor nichtöffentlicher Sitzung in Greiz

Im Vorfeld der nicht öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwochabend hatte es Turbulenzen gegeben um eben diese Nichtöffentlichkeit der Beratung des Haushaltsentwurfes. Deshalb stand zu Beginn des kleinen öffentlichen Teils mit Informationen des Bürgermeisters Alexander Schulze (parteilos) und Anfragen der Anwesenden auch der Hinweis, dass inzwischen durch die Stadtverwaltung geprüft worden sei, dass die Nichtöffentlichkeit der Vorberatungen im Ausschuss rechtens und traditionell, also „schon immer so“, gehandhabt worden sei, betonte Schulze.

Holger Steiniger, Fraktionschef der Linken, sagte, man wolle sich erst einmal in diesem Kreis mit den Inhalten beschäftigen. Das sei noch nie anders gewesen.

Vorschlag: Anfeindungen strafrechtlich zu verfolgen

Wesentlich heftiger reagierte CDU-Fraktionschef Christian Tischner (MdL) auf die Anfeindungen eines AfD-Abgeordneten, der zur Sitzung allerdings nicht anwesend war. „Wie gehen wir mit unseren Kommunalpolitikern um“, fragte er besorgt. „Die Briefe einzelner Herren an den Bürgermeister grenzen an Nötigung und seien üble Nachrede“, so Tischner. Die Schmierereien in den sozialen Medien von Torsten Röder (AfD/Bürgerfraktion) seien unfair und böswillig, fuhr Tischner fort. Seit Wochen reagiere die Stadtverwaltung auf die Briefe, ließe die in Frage gestellten Entscheidungen des Bürgermeisters von der Kommunalaufsicht prüfen und schicke die positive Antwort zurück. Worauf neue und schärfere Anschuldigungen zurückkämen, beschreibt Tischner die für ihn unhaltbare Situation. Er empfahl strafrechtliche Schritte einzuleiten.

Der Haushalt sei gut, betonte der CDU-Stadtrat. Schrottimmobilien, Feuerwehren und Kitas sind Themen. Nächste Woche beginne die öffentliche Beratung bis zur Stadtratssitzung am 25. März. Am Mittwochabend sei aus allen Fraktionen intensiv diskutiert worden, sagte Bürgermeister Schulze. Die CDU-Fraktion habe vorgeschlagen, in diesem Jahr den Ortsteilräten pro Einwohner eine von 3,67 Euro auf 4,50 Euro erhöhte Zuweisung zuzubilligen. 2021 könnten es fünf Euro sein. Das sei der Maximalbeitrag laut Kommunalordnung, so Tischner Außerdem wolle man 10.000 Euro für die Kirchensanierung zusätzlich im neuen Haushalt verankern. „Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“,das wisse der CDU-Mann. Auch Die Linke hat Ergänzungsvorschläge vorgelegt. Wie Fraktionschef Holger Steiniger sagte, müsse ein Klimakonzept für die Stadt erarbeitet werden mit besonderem Fokus auf die Energieeffizienz. „Wir müssen uns da auf den Weg machen“, sagte Steiniger.