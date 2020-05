Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diakonieverein ruft zur Mal- und Kreativaktion auf

Greiz. Der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst des Diakonievereins Carolinenfeld Greiz ruft Kinder und Familien zu einer Aktion auf, um schwerkranken, alten oder trauernden Menschen sowie deren Familien etwas Farbe in ihren teilweise schweren, traurigen oder einsamen Alltag zu bringen.

„Seid kreativ für Menschen, die sich gerade über jede Art von Zuwendung und Beachtung ganz besonders freuen. Menschen, die aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Vorsichtsmaßnahmen nur wenig von den Freuden des Alltags, von wohltuenden Begegnungen und dem Farbenspiel des Frühlings erleben. Persönliche Kontakte zu Freunden und der Außenwelt fehlen. Malt für diese Menschen Bilder, bastelt bunte Dinge oder schreibt eine farbenfrohe Geschichte“, heißt es im Aufruf des Diakonievereins Carolinenfeld.

Bereits vor Coronazeiten konnten die ehrenamtlichen Begleiter des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes erfahren, wie wichtig die kleinen Dingen in der Begegnung mit schwerkranken, sterbenden und trauernden Menschen sind. Ein Lächeln, ein bisschen Zeit, ein liebes Wort, eine kleine Blume vom Wegesrand oder ein Spaziergang. Oft sagt man geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude. Doch aktuell ist vielen verwehrt, für andere in gewohnter und hilfreicher Art und Weise da zu sein. Die ehrenamtlichen Hospizbegleiter und Koordinatorin des Dienstes sehnen sich danach, für schwerkranke und sterbende Menschen wieder durch Begleitung, Sitzwachen und Unterstützung da sein zu können. Zeit mit anderen zu teilen, Angehörige zu entlasten und Sterbende in den letzten Stunden nicht allein zu lassen. Bei den regelmäßigen Telefonaten erleben sie die traurigen, zum Teil hoffnungslosen Menschen oder die vom Pflegealltag erschöpften Angehörigen oder Pflegekräfte.

Arbeiten sind abzugeben: Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst, Kirchplatz 3 in 07973 Greiz