Annett und Michael Rischer in Afrika.

Greiz. Annett und Michael Rischer entführen die Besucher in das grüne Herz Afrikas.

Diashow in der Greizer Vogtlandhalle

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diashow in der Greizer Vogtlandhalle

Eine Diashow von Annett und Michael Rischer will die Besucher der Vogtlandhalle am Sonntag, 19. Januar, in das grüne Herz Afrikas entführen – das ostafrikanische Uganda.

Die Veranstalter versprechen eine faszinierende Reise in ein Land, das viel Vielfalt zu bieten hat. „Besuchen Sie den Murchinson Nationalpark mit dem spektakulären Wasserfall. Erleben Sie im Kibale Forest die Begegnungen mit Schimpansen und anderen Tieren. Fahren Sie den Kazinga-Kanal mit dem Boot entlang, vorbei an riesigen Herden von Elefanten, Flusspferden und Kaffernbüffeln“, heißt es in der Ankündigung.

Höhepunkt ist das Trekking zu den Berggorillas im Gebirge zum Kongo. Aber auch das Leben auf dem Land mit all seinen Problemen findet im kurzweiligen Vortrag seinen Platz bis zu den privaten Hilfsprojekten von Annett und Michael Rischer.

Die Diashow beginnt am 19. Januar um 16 Uhr.

Tickets für diesen Vortrag erhalten die Besucher im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter der Telefonnummer 03661/62 880 und in der Tourist-Information Greiz.