Die Aliens kommen nach Nitschareuth

Fasching ist schön, aber seit Aschermittwoch ist Schluss damit. Eigentlich. Denn in Nitschareuth tanzen noch immer die Bären - nein, diesmal sind es die Aliens.

Wieso tun sie das in Nitschareuth?

Weil es Tradition ist. Wir haben diese Tradition als Verein vor ein paar Jahren übernommen. Aber da war die Nachfaschingspartie am ersten Sonnabend nach Aschermittwoch schon Jahre etabliert. Welche Wurzeln diese Tradition hat, kann ich nicht sagen, die ist älter als ich und ich bin 38.

Wie schaffen sie das zu Beginn der Fastenzeit nochmal ordentlich drauf zu hauen?

Man muss sich nur die richtigen Fastengründe raussuchen. Wer alkoholfastet, bekommt Alkoholfreies. Wer fleischlos möchte, bekommt es. Wir sind da vorbereitet. Nur von Spaß und guter Laune sollte man nicht fasten.

Wie kostümieren sie sich zur Intergalaktische Faschingsparty?

Wir hatten ja schon viele Themen. Diesmal richtet sich der Kostümierungsaufruf an die Freunde von Raumschiff Enterprise, Star Wars & Co. Unsere Party ist ja mehr eine Tanzveranstaltung. Das Besondere ist die Kostümprämierung. Da bin ich gespannt auf die Aliens, Trekkies und Zwischen-den-Welten-Fahrer. Ich selbst bin noch nicht sicher, als was ich gehe. Die Kinder haben ein Mitspracherecht und werden vom Kinderfasching schon Tipps mitbringen. Aber ich hab beim Mainzer Fasching auch viel Intergalaktisches gesehen. Ich war dort allerdings klassisch als Clown, dann Flamingo und auch als dicke schwangere Frau.

29. Februar, Alter Gasthof Nitschareuth: 14.30 bis 17 Uhr intergalaktischer Kinderfasching, ab 20 Uhr außerirdische Party für große Aliens, Einlass 19 Uhr, Eintrittskarten vor Ort.