Greiz. Harald Saul schlüpfte in den letzten beiden Jahren in Greiz in die Rolle des Weihnachtsmannes. Uns erzählt er von seinen Erlebnissen

Den Weihnachtsmarkt in Greiz gibt es in diesem Jahr nicht. Coronabedingt musste auch er abgesagt werden. Wir sprachen mit dem Weihnachtsmann des Marktes, der sich derzeit in seine Heimatstadt Sonneberg zurückgezogen hat. Küchenmeister Harald Saul mimte in den vergangenen Jahren die Symbolfigur des weihnachtlichen Schenkens.