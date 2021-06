Kartons aus Zeulenroda gehen in die ganze Welt

Zeulenroda. Wie die Tochter die Tradition eines alteingesessenen Familienbetriebes in Zeulenroda fortführen will und wofür Bock Kartonagen in Zeulenroda steht.

Betritt man die Werkstatt der Kurt Bock Kartonagen in Zeulenroda, sieht man auf den ersten Blick, worum sich seit fast 140 Jahren alles dreht: Kartons und Verpackungen aller Art. Am 1. Januar dieses Jahres übernahm die 34-jährige Buchbindermeisterin Beate Bock das Traditionsunternehmen von ihrem Vater Karl Bock und führt die Geschicke des Handwerksbetriebes in fünfter Generation fort. Am 6. Juli 1882 gründete Emil Bock den Betrieb. Nach seinem Tod im Jahr 1916 führte seine Frau die Geschäfte weiter, bevor sie den Betrieb zwei Jahre später an die Söhne Fedor und Kurt Bock übergab. Zeulenroda war damals eine Hochburg der Kartonagenproduktion. Bis 1929 gab es zwölf Betriebe. Heute ist nur noch Kurt Bock Kartonagen übrig.

Einer der letzten Kartonagenmachermeister

Kurt Bock Junior übernahm die Firma 1954 in der dritten Generation. Er legte am 5. Dezember 1952 seine Meisterprüfung ab und war damit einer der letzten ausgebildeten Kartonagenmachermeister Deutschlands.

Kurz vor der Wende im Jahr 1989 übernahm sein Neffe Karl Bock die Geschäfte. Der Großteil der heute noch verwendeten Geräte stammt aus den 20er oder 30er sowie aus den 50er und 60er Jahren. „Dadurch sind wir heute vielseitig aufgestellt und können auch individuelle Wünsche erfüllen“, sagt Karl Bock. Das unterscheide Bock Kartonagen von vielen modernen Kartonagenfabriken. „Und die Maschinen laufen immer noch.“

Gefragte Verpackungen von Dubai und Schweden

Bock Kartonagen waren schon zu DDR-Zeiten in der ganzen Republik gefragt. So war das kleine Unternehmen aus Zeulenroda einer der wichtigsten Hersteller von Dia-Kartons. Für Karl Bock war die Wendezeit nicht leicht. Im Juli 1990 brachen fast alle Kunden weg. „Wir mussten quasi wieder bei Null anfangen.“ Doch davon ließ sich Karl Bock nicht beirren. „Wir haben so manche schwierigen Zeiten durchgemacht. Doch wir sind kreativ und wissen uns zu helfen.“ Nach und nach füllten sich die Auftragsbücher wieder.

„Wir arbeiten für Auftraggeber überregional bis ins Ausland.“ So seien die Kartonagen der Bock‘s unter anderem in Österreich, der Schweiz, in Großbritannien, Dubai oder Schweden zu finden. „Unser Trumpf ist die Möglichkeit, sowohl in Groß- als auch in Kleinserien produzieren zu können. Und das ganz speziell nach Kundenwunsch“, so die Jungchefin Beate Bock. Dafür gibt es eine firmeneigene Verpackungsentwicklung, die in Zusammenarbeit mit den Kunden die ausgefallensten Kartons und Verpackungen entwirft.

Für Beate Bock drehte sich von Kindheit an alles rund um Kartons. Deshalb entschied sie sich nach dem Abitur auch nicht für ein Studium, sondern absolvierte von 2005 bis 2008 eine Lehre als Buchbinderin in Hannover. Anschließend ging es für zwei Jahre nach Oxford, um sich noch mehr Wissen im Buchbinderhandwerk anzueignen. In München absolvierte sie 2011 erfolgreich die Prüfung als Buchbindermeisterin und ließ sich noch als Papiertechnikerin mit Schwerpunkt Verpackungen ausbilden. Übrigens: In München lernte sie ihren Mann Robin kennen, der ein Jahr später ebenfalls die Meisterprüfung im Buchbinderhandwerk absolvierte.

Prägende Erlebnisse aus der Schweiz mitgenommen

Geprägt haben sie und ihren Mann jedoch die Arbeit in einer großen Buchbinderei in der Schweiz. Von 2013 bis 2016 war sie dort als Abteilungsleiterin tätig. „Das hat mir mit Blick auf die jetzige Führung unseres Familienunternehmens sehr geholfen“, sagt Beate Bock. „Es war die optimale Vorbereitung auf Zeulenroda, denn in der Schweizer Firma habe ich alle Bereiche komplett durchlaufen können.“

Schon damals hatten sie und ihr Vater die Firmenübergabe fest im Blick. Nun steht sie an der Spitze des Handwerksunternehmens mit fünf Mitarbeitern und hat diesen Schritt noch keinen Tag bereut. „Durch die ständigen Herausforderungen und die vielen Produkte ist die Arbeit abwechslungsreich und interessant. Ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen“, sagt sie.

Impression aus der Kartonagefabrik. Alte Maschinen kommen bei den Bocks immer noch zum Einsatz. Foto: Norman Börner

Ihr Vater Karl Bock unterstützt sie auch weiterhin. „Doch die Chefin ist jetzt sie. Ich helfe gern, wenn ich kann. Vor allem die alten Maschinen haben es mir angetan. Die kenne ich bis ins Detail.“ Die Fortführung von Bock Kartonagen ist also gesichert. Dennoch hält auch zunehmend moderne Technik Einzug, um die Anforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Gerade diese Verbindung von traditioneller Handarbeit und moderner Technik, gepaart mit neuen Ideen, sei es, was Beate, Robin und Karl Bock an ihrer Arbeit so lieben. Damit steht der 140-Jahr-Feier im kommenden Jahr nichts im Weg.