Die Ernte in der Region läuft auf Hochtouren

Greiz. Die Rima Agrofarm aus Greiz-Moschwitz ist aktuell zufrieden mit dem Ertrag der Wintergerste.

Der Mähdrescher der Rima Agrofarm in Greiz-Moschwitz erntet auf der Caselwitzer Flur Wintergerste. Insgesamt ist auf 77 Hektar dieses Getreides gereift. Betrachtet man die letzten Jahre mit dem fehlenden Niederschlag, so ist das Unternehmen aktuell mit dem Ertrag der Wintergerste sehr zufrieden. Alles in allem baut die Rima Agrofarm rund 500 Hektar Getreide und Leguminosen (Hülsenfrüchtler) an, die gedroschen werden müssen, darunter Wintergerste, Winterweizen, Raps, Sommergerste, Hafer, Erbsen und Ackerbohnen.