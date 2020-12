Die etwas andere Christvesper in Bernsgrün

„Es ist Heiligabend. Ein besonderer Tag. Und in diesem Jahr ganz anders.“ Mit diesen Worten begrüßte Pfarrer Gunnar Peukert nach dem von Kerstin Jung gespielten Trompetensolo „Tochter Zion“ alle, die zur diesjährigen Christvesper gekommen waren. Sie fand aufgrund der aktuellen Situation nicht in der Kirche statt, sondern auf dem Gelände vor dem Eingangstor zu Friedhof und Kirche in Bernsgrün. So konnten die Abstandsregelungen der Besucher mit Maske eingehalten werden.

Der Weg zur Kirche und ein Teil der Buchbergstraße waren mit Kerzen erleuchtet. Die Mitglieder der Feuerwehr Bernsgrün sicherten zudem die Straße ab. Die Lieder „Stille Nacht, heilige Nacht“ und „O du Fröhliche“ sang Pfarrer Peukert nur allein. „Jesus ist geboren und ward Mensch. Das ist das Wunder von Weihnachten. Lassen Sie uns eintauchen in den Zauber der Heiligen Nacht und dem nachspüren, was damals geschah, was uns berühren und verändern möchte“, so der Pfarrer.

Gelungene Gemeinschaftsaktion

Was folgte, war die Geschichte, die sich vor über 2000 Jahren in Nazareth ereignete. Jill und Jolien lasen diese Geschichte vor, während die Kinder und Jugendlichen als Maria und Josef, Wirt, Hirten und Weisen und Engel das Gelesene lautlos spielerisch bravourös umsetzten.

Es war eine gelungene Gemeinschaftsaktion der von Kerstin Jung und Susann Neumeister eingeübten Weihnachtsgeschichte, unterstützt in guter Zusammenarbeit mit den Eltern der Kinder. So stellte Jäger Kevin Neumeister seine Kanzel als Wirtshaus für den Wirt zur Verfügung. Und zum ersten Mal kam die neu erworbene kirchliche Musikanlage zum Einsatz. Die funktionierte so gut, dass selbst Bernsgrüner, die ihre Fenster offen hatten, die Geschichte und Lieder hören konnten. Mit Gebet, Segen und den Worten „Gehen Sie hin mit dem Glauben, dass Weihnachten die Welt verändern wird“, beendete Pfarrer Peukert diese etwas andere Christvesper 2020.