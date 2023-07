Die „ewige Hausgemeinschaft“ von Triebes

In der Triebeser Goethestraße 19 leben in den Wohnungen der AWG seit Errichtung des Hauses in den frühen 60-er Jahren noch immer die Erstmieter. Anneliese Perniß (r.), Ingrid Lauszus (2.v.r.) , Joachim Franzen und dessen Gattin Doris (vorn sitzend), Helga Grießmann (m.), Renate Zeidler und Norbert Wölfel bilden die „ewige Hausgemeinschaft".