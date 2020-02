Die Ferienzeit in Berga für Bauarbeiten genutzt

Während die Bergaer Schulkinder ihre freie Zeit in den Winterferien genossen, kehrte in der Grund- und Regelschule der Elsterstadt keineswegs Ruhe ein. Im Gegenteil. Denn die Ferien wurden im Schulgebäude genutzt, um ein paar kleinere Bauarbeiten durchzuführen, wie Schulleiterin Heike Zöller erzählt.

Im Prinzip gliedern sich die Arbeiten in zwei Bereiche, sagt die Schulleiterin. Mehrere Türen wurden neugemacht, drei am Haupteingang, zwei im Hof und eine an einem Nebeneingang. Das war anspruchsvoller als es vielleicht klinken mag, hebt sie hervor. Schließlich galt es den Denkmalschutz zu beachten.

Die Türen mussten so ähnlich hergestellt werden, wie sie früher einmal waren, zugleich aber auch der modernsten Technik entsprechen. Ein Beispiel dafür: Die Türen sind nun von außen nicht mehr zu öffnen, damit nicht einfach Fremde das Gebäude betreten können, ohne dass es jemand es mitbekommt. Noch fehlt eine neue Klingel für die Tür, sie soll aber bald schon eingebaut werden.

Doch das war noch nicht alles. Ebenfalls in den Winterferien nahm man zwei Klassenräume in die Kur, die bestimmt schon seit 20 Jahren nicht mehr renoviert worden seien, sagt Zöller. Mit dem Geld aus dem Unicef-Spendenlauf – rund 5000 Euro waren im Sommer zusammengekommen, die Hälfte für die Schule, die Hälfte für Unicef – konnten die Räume nach einem Beschluss der Schulkonferenz gemalert werden. Außerdem stellte das Landratsamt Greiz Akustikdeckenplatten zur Verfügung, um die Räume schalltechnisch zu isolieren. Das ist in der Bergaer Einrichtung auch deswegen wichtig, weil sie von einigen Kindern mit dem sogenannten Förderschwerpunkt Hören besucht wird, manche Jungen und Mädchen also auf Hörgeräte angewiesen sind.

Doch Heike Zöller hebt auch hervor, dass diese Arbeit ohne die Hilfe einer Gruppe von Männern nicht möglich geworden wäre. Der Hausmeister der Bergaer Schule, Daniel Bauer, übernahm die Arbeiten in den Ferien und sorgte sogar für weitere Unterstützung. Mit Jens Rühr, Frank Watzke, Thilo Pitzler und Günter Urban kamen Hausmeister aus anderen Schulen hinzu, die beispielsweise die Türen mit einbauten, während draußen Sturm Sabine mit Starkregen und Hagel wütete. Natürlich gehörten solche Aktionen zu den Aufgaben eines Hausmeisters, weiß Zöller. Doch Bauer, der schon seit zehn Jahren an der Bergaer Schule arbeitet, sei mit seinem Engagement weit über das Übliche hinaus gegangen. Etwa, indem er noch losgegangen sei und ein Team von Helfern organisiert habe. Auch diesen gelte Dank: „Sie haben an ihren Schulen genug zu tun und haben dennoch ihre Zeit für uns zur Verfügung gestellt.“ „Ich bin sehr begeistert und natürlich dankbar, dass Herr Bauer, der ein fester Bestandteil unseres Teams ist, das für uns alles in Eigeninitiative übernommen hat“, so die Schulleiterin.

Vor allem die Aula stehe auf ihrer Liste, wenn sie noch ein paar Wünsche frei hätte, sagt Heike Zöller. Sie sei inzwischen auch in die Jahre gekommen, 20 Jahre oder mehr sei es her, dass sie beispielsweise das letzte Mal gemalert wurde. Gerne würde man dieses Vorhaben realisieren und den Raum zum Beispiel mit einer Projektionsfläche für einen Beamer ein wenig modernisieren. Noch weiter oben auf ihrer Liste stehe eine neue Schulklingel, da die alte viel zu laut sei. „Wir haben auch Autisten in unseren Klassen, die das noch stärker empfinden“, erklärt sie, warum sie sich dies und die akustische Sanierung weitere Räume in der Schule wünsche.