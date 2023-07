Die fünf Finalisten für den Verein des Jahres 2023 in Greiz stehen fest

Greiz. Diese fünf Bewerber schickt die Jury ins Rennen um den Titel. Jeder Finalist bekommt ein Preisgeld.

Die Jury hat entschieden und schickt fünf Finalisten ins Rennen um den Titel Verein des Jahres 2023 Greiz. Es sind der Neustadtverein, der Feuerwehrverein Neumühle, der Feuerwehrverein Greiz, der Verein Wurzeln und Flügel im Wald sowie die Astronomische Gesellschaft Greiz.

Thomas Schäfer (Vereinsbrauerei), Frank Brettfeld (Zurich Versicherung), Ralf Kühnert (gleichnamiges Autohaus), Thomas Jahn (gleichnamiger Wach- und Sicherheitsdienst), Jens Schott (Rewe), Maren Herpich (Ziba Bau) und Katja Grieser (Ostthüringer Zeitung) haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Das liegt nicht nur daran, dass in diesem Jahr so viele Vereine mitgemacht haben. Sie sind zudem in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv und erreichen im Ehrenamt allesamt Bemerkenswertes.

Eine Seite pro Verein

Um das Engagement zu würdigen, haben der Verein Greiz erleben und die Ostthüringer Zeitung die Aktion Verein des Jahres ins Leben gerufen. Zum achten Mal in Folge führen wir sie bereits durch.

Aus allen Bewerbungen dieses Jahres werden nun die fünf Finalisten auf einer kompletten Seite der OTZ Greiz/Zeulenroda-Triebes vorgestellt. Danach haben Sie, liebe Leser, die Möglichkeit, für ihren Favorit abzustimmen. Schließlich hat die Jury bei der Wahl des Siegers noch ein Wörtchen mitzureden.

Wer es in die Endrunde schafft, ist nicht nur wegen der Möglichkeit, sich groß vorstellen zu können, ein Gewinner. Jeder Finalist bekommt ein Preisgeld, das von Sponsoren finanziert wird. Ohne sie wäre es nicht möglich, das Engagement auf diese Weise zu würdigen. Aber nicht nur Geld wird für die Aktion gegeben, die Vereinsbrauerei spendiert 100 Liter Freibier.

Zum Suppenfest am 9. September wird der Sieger bekanntgegeben.