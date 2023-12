Die Hintergründe zum Rücktritt der Wehrleitung Greiz

Greiz Die Emotionen rund um die Greizer Stützpunktfeuerwehr kochen hoch. Reicht die Personaldecke, um die Brandsicherheit zu gewährleisten?

Die Emotionen zur Anfrage von FDP-Stadtrat Jens-Holger Schmidt zur Stützpunktfeuerwehr in Greiz schlugen hoch. Zwar versuchte Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) die Wogen ein wenig zu glätten. Es gäbe personelle Probleme, aber ein städtisches Versagen sehe er nicht, führte Schulze aus. Und er verwies darauf, auch regelmäßig im städtischen Amtsblatt für ein Ehrenamt bei der Feuerwehr zu werben.

Heiko Pohle – hier bei der Jahreshauptversammlung der Greizer Stützpunktwehr im Jahr 2022 – muss derzeit neben dem Job als Stadtbrandmeister für Greiz auch die Wehrleitung der Greizer Feuerwehr stemmen. Foto: Conni Winkler / OTZ

Auch an den Bürgermeister sei das Schreiben gerichtet gewesen, in welchem vom Rücktritt der kompletten fünfköpfigen Wehrleitung die Rede war, meinte hingegen Stadtrat Jens-Holger Schmidt. Sein Ratskollege, AfD-Fraktionschef Torsten Röder, betonte, das Stadtoberhaupt habe einmal mehr den Stadtrat über die Geschehnisse der Stützpunktfeuerwehr im Dunkeln gelassen. „Ich hätte mir schon gewünscht, dass wir von den Problemen frühzeitig erfahren“, so Röder.

Einer derer, über den in diesem Zusammenhang gesprochen wurde, ist Christoph Pohle. „Wir haben in der Wehrleitung lange diskutiert und uns letztlich aus allen Ämtern zurückgezogen. Wir haben immer wieder auf Missstände aufmerksam gemacht und hatten trotzdem das Gefühl, dass uns niemand wirklich zugehört hat“, sagt Pohle, der gemeinsam mit dem bisherigen Wehrleiter, Matthias Müller, der Freiwilligen Feuerwehr Greiz sogar gänzlich den Rücken gekehrt hat. „Der harte Kern – das ist wie überall – sind immer zehn bis 15 Leute gewesen, die einsatzfähig und einsatzwillig sind“, berichtet Christoph Pohle. Er bezeichnete die Idee seitens des Bürgermeisters und des städtischen Personalamtes als charmant, dass Bauhof-Mitarbeiter tagsüber das Einsatzgeschehen mit absichern sollen. „Allerdings“, so schränkt er ein, „fehlen diese Einsatzkräfte natürlich abends und nachts sowie am Wochenende, wenn sie beispielsweise in Langenwetzendorf leben“.

Werbung um Mitstreiter für die Feuerwehr Greiz geht weitgehend in Leere

Er selbst habe sich viele Gedanken gemacht in den vergangenen drei Jahren, in denen er als Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit auch in Sachen Nachwuchsgewinnung viel getrommelt habe. So sei das Großplakat gegenüber dem Landratsamt ersonnen worden und man habe viel in Facebook geworben. Der Erfolg war überschaubar – nur ein neuer Feuerwehrmann wurde so rekrutiert.

Christoph Pohle hat mit seinen Mitstreitern der Greizer Wehrleitung die Reißleine gezogen. Mittlerweile hat er der Greizer Wehr gänzlich den Rücken gekehrt. Foto: Tobias Schubert / Greiz

„Wir sind eine von fünf Stützpunktfeuerwehren im Landkreis. Das sind hervorgehobene Technikstandorte unter anderem für den Gefahrgutzug, da ist es wichtig, dass es genug und vor allem genug fachlich gut ausgebildete Kameraden gibt“, führt Pohle aus. „Der Gesetzgeber hat die 2,5-fache Personalanzahl aller Sitzplätze in den Fahrzeugen der Fahrzeughalle vorgesehen – bei einer 6-er-Besatzung also 15 Leute. Das wären bei 45 Sitzplätzen in Greiz fast 120 Feuerwehrleute, was nicht erfüllbar ist“, verweist Christoph Pohle zudem auf völlig illusorische Landesregelungen, die auch nicht mit entsprechenden Anreizen einhergingen.

Kommunen in Sachsen sind finanziell besser ausgestattet

Im benachbarten Sachsen beispielsweise würde den Kommunen für den Brandschutz und die Ausstattung der Feuerwehren deutlich mehr Geld zur Verfügung gestellt. So gäbe es auch Anreize wie Einsatz-Pauschalen für aktive Kameraden. Hingegen fielen unter die Thüringer Ehrenamtspauschale nur speziell ausgebildete Feuerwehrleute. In Zwickau hingegen – das weiß Pohle genau – bekommen auch qualifizierte Feuerwehrleute (beispielsweise Gruppenführer) eine Aufwandsentschädigung. Seines Wissens nach bezahlten auch einige Thüringer Kommunen mittlerweile pro Einsatz fünf Euro Einsatzpauschale.

Davon ungeachtet, sieht Christoph Pohle die Arbeit der engagierten Feuerwehrleute nicht ausreichend gewürdigt. „Über 200 Einsätze pro Jahr sind bei unseren besonders einsatzbereiten Kameraden die Regel gewesen. Jeder Fußballtrainer, der ein- oder zweimal die Woche ein Training leitet, bekommt eine Aufwandsentschädigung über die Trainerpauschale, aber bei Feuerwehrleuten, die im Zweifel ihr Leben riskieren, bezahlt man nichts. Der Freistaat macht sich einen schlanken Fuß, delegiert das zum Landkreis und der wieder zur Gemeinde“, ärgert er sich, und dass er damit nicht allein steht, belegt, dass auch Wehrleiter Matthias Müller, sein Stellvertreter Ricardo Rest und alle Beisitzer ihr Amt Ende August niedergelegt haben.

Stadtbrandmeister Heiko Pohle hat nun ein weiteres Amt inne

Die Vakanz hat Folgen: Heiko Pohle, Stadtbrandmeister in Greiz, muss das Amt des Wehrleiters erst einmal übernehmen und bleibt trotzdem Chef aller Wehrleiter in der Stadt. „Er ist quasi derzeit allein für alles zuständig. Das ist eine Menge Arbeit und – weil das Amt des Wehrleiters ja ein Wahlamt ist – gesetzlich auch ein bisschen fragwürdig“, findet Christoph Pohle.

Rein rechtlich müsse der Wehrleiter zumindest Verbandsführer sein, Matthias Müller hatte aber nur die Ausbildung als Gruppenführer. So wurde er beim Landratsamt zur Ausbildung erst einmal zum Zugführer angemeldet. Dort aber habe man andere Prioritäten gesetzt und die Ausbildung des Wehrleiters abgelehnt. Der Grund seien die erwähnt geringen Kontingente der Feuerwehr-Schule Bad Köstritz. „Hier hätte der Bürgermeister vielleicht mal bei der Landrätin intervenieren können. Der Stadtbrandmeister muss das Problem natürlich auch ansprechen“, so Christoph Pohle, der übrigens nicht mit Heiko Pohle verwandt ist.

Braucht Greiz bald eine Berufsfeuerwehr?

So ganz weg vom Feuerwehrgeschehen ist Christoph Pohle übrigens dann doch nicht. „Die Leidenschaft für Feuerwehr kann man nicht ablegen wie eine Jacke. Ich bin noch Ausbilder im Landkreis. Was ich traurig finde: Als ich meinen Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr Greiz erklärt habe, hat mich niemand mal angerufen und gefragt, was wirklich meine Beweggründe sind. Für mich ist nun aber das Kapitel Feuerwehr in Greiz beendet“, sagt Pohle und betont, dass ihm auch seitens der Stadträte – bis auf wenige Ausnahmen – das Interesse gefehlt habe.

Die Folgen für die Zukunft, wenn die Wehr einmal nicht mehr einsatzfähig sei, könnten für Greiz wirtschaftlich gewaltige sein. So gründe die Stadt Saalfeld aus ähnlichen Gründen, die man in Greiz beklagt, jetzt eine Berufsfeuerwehr. Gleiches steht dem Vernehmen nach auch in Rudolstadt an.