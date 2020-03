Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Liebe hat sie zurück in die Heimat gelockt

In den letzten fünf Jahren hat sich in Greiz und Umgebung ein Trend abgezeichnet. Immer mehr Leute finden das Vogtland lebenswert und entdecken es als neues Zuhause. Oder aber, sie kehren nach Jahren in der Ferne in ihre Heimat zurück. Wir stellen ein paar von ihnen vor:

Den Kontakt in ihre Heimatstadt Weida hat Lisa Theileis auch in den zwölf Jahren, in denen sie in Berlin lebte und arbeitete, nie verloren. „Ich hatte ja auch gute Gründe, immer wieder herzukommen“, betont die 32-Jährige. Familie und Freunde gehören ebenso dazu wie die Veranstaltungen, die sie so gern besucht. Fasching und Kuchenmarkt sind für die junge Frau nämlich ein Muss. Fernbeziehung hat genervt Doch letztlich hat sie etwas anderes dazu bewegt, das Großstadtleben hinter sich zu lassen. „Es war tatsächlich die Liebe“, sagt die junge Frau lächelnd. Den großen Bruder ihrer Schulfreundin kannte sie zwar schon lange, doch gefunkt hat es zwischen den beiden erst vor ein paar Jahren. „Wir haben es zwei Jahre mit einer Fernbeziehung versucht, aber das funktioniert nicht richtig. Es hat genervt“, erzählt Lisa Theileis, die sich nach ihrem Abitur 2006 in Berlin zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste ausbilden lassen hat. Danach schloss sich ein Studium an, sie ist nun Bibliothekarin. Seit einem Jahr Bibliotheksleiterin Das junge Paar stand also vor der Entscheidung: Berlin oder Weida? Der Zufall half bei der Wahl. In der Bibliothek im vogtländischen Reichenbach war eine Stelle ausgeschrieben. „Da hab ich mich beworben und wurde genommen“, freut sich Theileis, die seit nunmehr einem Jahr die Bücherei mit den fünf Mitarbeitern leitet. Ein Job, der sie ausfüllt. „Ich bin sehr gern Bibliothekarin. Lesen und Ordnungsliebe, das lag mir immer“, erzählt die Weidaerin, die glücklich ist, wieder in ihrer Heimat zu leben. Auch deshalb, weil sie überzeugt ist, dass für ihren Partner die Großstadt nicht das Richtige gewesen wäre. Nur eine Sache fehlt Lisa Theileis in der Region. „Ich vermisse die Möglichkeit, immer bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren zu können. Hier ist man aufs Auto angewiesen“, so die 32-Jährige, die sich deshalb ein Auto angeschafft hat – ihr erstes übrigens. Eine besonders gute Nachricht hat die Weidaerin noch parat: Bald wird es einen kleinen Vogtländer mehr geben, Lisa Theileis erwartet im Juni ihr erstes Kind. „Es wird ein Junge“, verrät sie glücklich lächelnd. Wenn Sie uns Ihre Geschichte erzählen wollen, dann melden Sie sich doch einfach per E-Mail unter greiz@otz.de.