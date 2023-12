Die Lieblings-Disney-Filme der Redakteure aus Greiz und Schmölln

Von den OTZ-Redakteuren in Greiz und Schmölln

Greiz/Schmölln Von König der Löwen über Marvel-Superheldenkino bis zu den Muppets: das sind die liebsten Disney-Filme der OTZ-Redakteure in Greiz und Schmölln.

Kathleen Niendorf zur „Eiskönigin“

Also, einen Lieblingsfilm von Disney zu nennen, ist mir kaum möglich. Früher waren es beispielsweise Arielle oder die Schöne und das Biest. Und, ach eigentlich alles. Meine Schwester hat beispielsweise immer den Film Lilo & Stich geschaut, da musste ich natürlich auch mitschauen. Aber vor einigen Jahren habe ich den ersten Teil der Eiskönigin gesehen und war sofort gebannt. Meine Kinder sind hier aber gespaltener Meinung: einmal pro, einmal kontra.

Kathleen Niendorf von der Lokalredaktion Schmölln liebt die „Eiskönigin“ Foto: Peter Michaelis

Möglicherweise liegt es auch an meinem Gesang, denn, wenn mir ein Lied gefällt, kann ich nicht mehr aufhören, es zu singen. Und das Titellied hörte sich meine Familie lange Zeit an und zum Teil auch heute oft noch. Jedenfalls berührt mich hier vor allem die Geschichte zwischen den beiden Schwestern Anna und Elsa immer wieder, die trotz aller Widrigkeiten immer zusammenhalten. Familie ist einfach das Allerwichtigste.

Ingo Eckardt mag den „König der Löwen“ vor allem wegen der Musik

In den vergangenen Jahren, in denen der Disney-Konzern ja durch Zukäufe kräftig gewachsen ist, sind mir die Filme aus der Disney-Traumfabrik zugegebenermaßen ein wenig fremd geworden. Spätestens bei den „Pokémon Heroes“, die der Konzern Anfang des Jahrtausends umfangreich vermarktete, war ich raus.

Für mich bleiben die Klassiker, von „Schneewittchen“ bis „Cinderella“ die schönsten Filmerinnerungen meiner Kindheit. Eine Ausnahme gab es aber: „König der Löwen“.

Ingo Eckardt liebt vor allem die Musik von „Der König der Löwen“ Foto: Peter Michaelis

Als dieser Film 1994 herauskam, saß auch ich – damals Anfang 20 – wieder im Kinosessel. Vor allem, weil mich die Musik fesselte. Von „Circle of Life“ bis zu „Can you feel the Love tonight“ lebte dieser Streifen neben seiner rührenden Geschichte über den verwaisten Löwen-Prinz Simba und dessen bösartigen Onkel Scar von der großartigen Musik von Elton John, den ich künstlerisch sehr mag.

Tobias Schubert hat elf Jahre Marvel-Filmgeschichte verfolgt

Hier könnten viele Filme stehen. Bernhard und Bianca, Aladin, der König der Löwen, mit denen ich aufwuchs. Oder die aus dem Pixar-Studio wie Toy Story, Findet Nemo oder Oben. Am Ende kann es für mich nur einen Film geben: „Endgame“ aus der Marvel-Blockbuster-Reihe, das auch zu Disney gehört.

Tobias Schubert hat fast jeden Marvel-Film gesehen. Foto: Peter Michaelis / Gera

Gar nicht einmal, weil er der Beste ist, sondern weil es gleich doppelt der Abschluss einer Reise war – einer filmischen und einer persönlichen. „Endgame“ war das Ende einer elfjährigen Kinogeschichte, die es so zuvor nicht gegeben hatte. Von 2008, als der erste Iron-Man-Streifen lief und noch nicht viele Menschen etwas mit Comics anfangen konnten, bis der erste Abschnitt der Saga 2019 mit „Endgame“ und Millionen Besuchern abgeschlossen wurde, konnte man über dutzende Filme die Schicksale der Helden verfolgen. Und alles endete in einem befriedigten Action-Popcorn-Abend, wie ihn Marvel seitdem nicht mehr abgeliefert hat.

Jana Borath findet es egal, ob man Mensch oder Muppet ist

Was die Muppets mit Walt Disney zu tun haben? Der US-amerikanische Mediengigant holte die pelzigen Freaks 2011 als Film - basierend auf der legendären Muppet-Show aus den späten 1970er-Jahren in die Kinos und schenkte meinen schrägen Lieblingen ein tolles Comeback.

Jana Borath freut sich über das tolle Comeback ihrer Muppets. Foto: Peter Michaelis / Gera

Ich gebe zu: Ich hatte Angst, meine Herzenspuppen im Auftrag der Walt Disney Company über die Leinwand flimmern zu sehen. Aber meine Sorge war unbegründet. Weil der Streifen ohne Hollywood-Schnickschnack auskommt. Und weil Tier aus seiner Therapie-Gruppe befreit wird, in der es versucht, seine Aggressionsschübe mithilfe von Yogaübungen und dem Verzicht auf Reizworte wie „Trommeln“ in den Griff zu bekommen. Schon das steht für mich als Botschaft des gesamten Films. Mensch oder Muppet? Egal! Jeder ist perfekt, so wie er ist. Gute Laune gibts auch musikalisch: Der Soundtrack zum Film ist der Hammer.