Die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda und der Region

Eine Tanzgala, eine Demonstration mit gleich mehreren Vorfällen und ein altbekannter Greizer, der mal wieder in der Region auftritt: Die Meldungen und Ankündigungen für Greiz, Zeulenroda-Triebes und die Region:

Kess tanzt am Samstag in der Vogtlandhalle

Originelle Choreografien, bunte Kostüme und 80 Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne: Das steht laut der Organisatoren bei der Tanzgala des Jugend- und Kinderballets „kess“ an, wenn die Tänzer unter dem Motto „Einfach kess!“ am Samstag, 6. Januar, auf die Bühne der Vogtlandhalle in Greiz treten. Eingeladen wird ab 16 Uhr zu einem mitreißenden Gala-Abend und einem einmaligen Blick hinter die Kulissen.

Demonstration in Greiz mit Körperverletzung und Streitigkeiten

Zu mehreren Vorfällen ist es bei der Demonstration am Samstagabend, 30. Dezember, in Greiz gekommen, bei der laut Augenzeugen 70 bis 80 Menschen mit Fackeln und Trommeln unterwegs gewesen sein sollen. Zum einen wurden Demonstrationsteilnehmer in der Marienstraße von einem 35-Jährigen aus den Fenstern seiner Wohnung beworfen. Laut Polizei warf er zwei Küchengegenstände, darunter ein Einwegglas, auf die vorbeilaufende Menge. Drei Personen wurden getroffen, erlitten Schmerzen, wurden aber laut Polizei nicht schwerer verletzt. Der 35-Jährige wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen, es wird ermittelt. Zudem verständigten gegen 19.45 Uhr eine 46-Jährige und ein 45-Jähriger die Polizei per Notruf, weil es zuvor auf dem Markt zu einem Streit mit den Demonstrationsteilnehmern gekommen sein soll. Die Beiden gaben an, von den Versammlungsteilnehmern bedrängt worden zu sein. Auch hierzu ermittelt die Kriminalpolizei und sucht unter der Telefonnummer 0365/82 34 14 65 Zeugen. Und zuletzt bestätigt die Polizei auf Nachfrage auch, dass es zu einem Streit/einem Wortgefecht der Demonstrationsteilnehmer mit einer Gruppe junger Menschen mit wahrscheinlich ausländischer Herkunft kam. Noch ist unbekannt, wer an daran beteiligt war, verletzt worden sei niemand. Die Polizei ermittelt auch dazu.

Klaviermusik zum Jahresbeginn in Greiz

Der Weimarer Pianist, Daniel Heide, setzt gleich in der ersten Januarwoche seinen Zyklus aller Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven im Festsaal des Unteren Schlosses fort. Beim mittlerweile dritten Klavierabend, am Samstag, 6. Januar, erklingen ab 19 Uhr Sonaten der mittleren und späten Schaffensperiode. Neben Beethovens berühmten „Sturm-Sonate“ mit dem dritten Satz gibt es auch seine Abschiedssonate „Les Adieux“ und die erste seiner drei letzten Sonaten in E-Dur Opus 109. Tickets gibt es an der Abendkasse.

Ehemaliger Greizer Kantor, Matthias Grünert, kommt nach Seelingenstädt

Der Frauenkirchenkantor und ehemalige Greizer Kantor Matthias Grünert kommt wieder einmal in die Region und gibt am Freitag, 5. Januar, ab 17.30 Uhr in der St.-Johannis-Kirche in Seelingstädt sein erstes Konzert. Für dieses hat er sich das Motto „Populäre Melodien des 19. Jahrhunderts zum Jahresbeginn 2024“ ausgewählt. Der Eintritt ist frei. Am Sonntag, 7. Januar, gibt es dann im Speiseraum der Regelschule Seelingstädt zudem das traditionelle Konzert mit Kirchenchor und Posaunenchor und noch einmal weihnachtlicher Musik. Los geht es um 14 Uhr. Auch dafür ist der Eintritt frei.

Briefkasten in Triebes gesprengt, auch Haus in Mitleidenschaft gezogen

Am 1. Januar, gegen 0.30 Uhr, sprengten laut Polizei Unbekannte den Briefkasten eines Gebäudes in der Hauptstraße in Triebes. Durch die massive Detonation wurde nicht nur der Briefkasten beschädigt, sondern auch die Hausfassade und die Gegensprechanlage in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Einschätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Kripo Gera ermittelt und sucht nach Zeugen.

Diebe sind in Bad Köstritz unterwegs

Zu einem Diebstahl von Buntmetall bei einer Baufirma in Bad Köstritz ermittelt die Kriminalpolizei seit dem Samstag, 30. Dezember. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Diebe irgendwann zwischen dem 26. und dem 30. Dezember Zutritt zum Firmengelände und der Lagerhalle und stahlen mehrere Kilogramm Buntmetall. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die auffällige Personen und insbesondere auffällige Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Gera, Telefonnummer 0365/82 34 14 65, zu wenden. Die Bezugsnummer ist 0339028/2023.

Carport brennt zu Silvester in Weida

In der Silvesternacht geriet laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache ein Carport An der Papiermühle teilweise in Brand. Gartenmöbel, Regentonnen und ein Grill, die darunter standen, wurden zerstört. Der Brand wurde erst am Morgen des Neujahrstages durch die Anwohner bemerkt, als dieser schon von selbst erloschen war. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Kripo Gera ermittelt zum Brandgeschehen und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0000387/2024 nach Zeugen.