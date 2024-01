Die Nachrichten aus Zeulenroda, Greiz und der Umgebung

Greiz/Zeulenroda-Triebes Ein Märchenmusical in der Vogtlandhalle und ein Einbruch bei der Wismut: Die Meldungen und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda und der Region

Die Nachrichten und Ankündigungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung:

Märchen-Musical in der Vogtlandhalle

Das Theater Libri, das moderne Familienmusicals auf die Bühne bringt, feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum und kommt für eine Station der Jubiläumstour auch nach Greiz. Am Samstag, dem 13. Januar, will das Theater mit „Die Schöne und das Biest – das Musical“ das französische Volksmärchen als zeitgemäßes Musical auf die Bühne der Vogtlandhalle Greiz bringen. Los geht es um 15 Uhr. Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Tickets gibt es in der Vogtlandhalle Greiz (Telefonnummer: 03661/6 28 80) oder in der Tourist-Information Greiz (Telefonnummer: 03661/703 293) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Funkelnde Musik in der Katholischen Kirche in Zeulenroda

Am Samstag, dem 6. Januar, ab 17 Uhr, laden die Greizer Vocalisten in die Katholische Kirche in der Aumaischen Straße in Zeulenroda zum Konzert „In dulci jubilo – Funkelnde Musik zur Weihnachtszeit“ ein. An diesem Tag ist die Kirche auch von 13 bis 18.30 Uhr geöffnet, für alle, die für die diesjährige Sternsinger-Aktion spenden wollen oder den Haussegen für 2024 erhalten möchten.

Winterdorf in Greiz begrüßt weiter die Gäste

Das kleine Greizer Winterdorf im Goethepark hat auch in dieser Woche wieder geöffnet, und zwar am Freitag, dem 5. Januar, von 18 bis 22 Uhr und am Samstag, dem 6. Januar, von 16 bis 22 Uhr. In der nächsten Woche will man am Freitag, dem 12. Januar, von 18 bis 22 Uhr die Gäste begrüßen und organisiert für den Samstag, dem 13. Januar, zwischen 16 und 1 Uhr eine Schlagerparty mit DJ Bert und für den Sonntag, dem 14. Januar, zwischen 14 und 18 Uhr ein Kinderprogramm.

Seniorentanz in der Vogtlandhalle

„Darf ich bitten?“: So heißt es wieder am Montag, dem 8. Januar, von 14 bis 18 Uhr bei der Seniorentanzveranstaltung in der Vogtlandhalle, zu der alle Interessierten eingeladen werden.

Einbruch auf dem Wismutgelände bei Kleinkundorf

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 27. Dezember, und Dienstag, dem 2. Januar, drangen laut Polizei Unbekannte auf das Wismutgelände zwischen Zwirtschen und Kleinkundorf ein. Dort brachen sie in einen Baucontainer ein und entwendeten Baugeräte, die einen fünfstelligen Betrag wert waren. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Gera unter Angabe der Bezugsnummer 0001369/2024 entgegen.

Neujahrsgala der Vogtland Philharmonie in Plauen

Seit vielen Jahren ist die heitere und beschwingte Neujahrsgala der Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach fester Bestandteil im Kulturleben von Plauen. Und auch 2024 soll das Jahr in der Festhalle musikalisch mit den beliebten Ausschnitten aus Oper, Operette und Musical beginnen. Hierzu hat das Orchester, das unter Leitung seines Intendanten, Generalmusikdirektor Stefan Fraas, spielt, für Sonntag, dem 7. Januar, 16 Uhr auch die Sopranistin Jeannette Wernecke und den Tenor Daniel Pataky eingeladen, der zusätzlich sein Können als Geiger unter Beweis stellen will. Tickets sind an den bekannten Vorverkaufsstellen, online unter www.tickets-plauen.de sowie ab 15 Uhr an der Tageskasse erhältlich.

Schwarz-humoristische Gesellschaftssatire im Neuberinhaus

Im Jahr 2023 startete das Neuberinhaus mit seiner neuen Reihe des Theatersonntags. Den Auftakt damals machte Tom Quaas mit seiner Interpretation des Shakespeares-Klassikers MacBeth. In diesem Jahr kommt er wieder und hat Goethes „Reineke Fuchs“ im Gepäck. Am 7. Januar, ab 17 Uhr, wird der Dresdner Schauspieler gemeinsam mit seiner Tochter Paula Henke ein unvergessliches schwarz-humoristisches und satirisches Gesellschaftsbild auf der Bühne zeichnen. Die Zusammenarbeit mit Quaas geht danach auch weiter, denn er wird am 27. September noch einmal mit Goethe im Gepäck nach Reichenbach kommen. Diesmal aber mit einer großen und faszinierenden Produktion und internationalen Darstellern. Anlässlich des Jubiläums 75 Jahre Neuberinhaus kommt Goethes Faust auf die Bühne, und zwar in einer besonderen Version, die ohne gesprochenes Wort auskommt. Mit Faust wurde 1949 das Neuberinhaus wieder eröffnet.

Tickets für „Reineke Fuchs“ sind in der Kulturinformation auf dem Markt dienstags bis donnerstags sowie freitags im Neuberinhaus erhältlich.