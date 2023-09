Die sieben Brücken von Greiz

Greiz. Die eine ist nur ein Steg, die andere kostete Millionen: Eine Tour stellte die Bauwerke vor.

„Unser Greiz ist etwas ganz Besonderes“, erklärte die Stadtführerin Almut Kaul den Besuchern gleich zu Beginn des Rundgangs und nannte auch sofort den Grund, „denn wir haben sieben Brücken, die über die Weiße Elster führen. Davon sind vier befahrbar, drei dienen nur den Fußgängern.“

Diesen Bauwerken war eine Tour der Tourist-Information gewidmet, die zu den weniger häufigeren in deren Kalender gehört.

Erster Stopp: Die südlich der Stadt gelegene Brücke, die von der Plauenschen Straße, vorbei an der Papierfabrik in Richtung Mylau/Netzschkau führt. Sie hat keinen Namen. Ein circa 46 Meter langer Teil der 1914 eingeweihten Zwillingsbrücke führt über die Bahnlinie nach Plauen, der andere, 57 Meter lang, überspannt die Elster. In der Nähe befand sich einst das Elsterflussbad und es fließt dort auch die Göltzsch in die Elster.

„Texi-Brücke“ wurde Opfer von gleich zwei Hochwassern

„Auf dem Weg zu diesen Bauwerken werde ich noch weitere Dinge erzählen, damit es kein Trauermarsch wird“, versprach die Stadtführerin und hielt Wort. Bereits entlang des Papiermühlenweges erfuhren die 14 Teilnehmer – darunter als Jüngste die zehnjährige Louisa Stiebert – Interessantes über die drei Gründerzeit-Villen und die ehemalige Bahnlinie nach Neumark mit dem Tunnel Aubachtal.

„Texi-Brücke“ wird im Volksmund die Brücke eingangs der Neustadt genannt, die ursprünglich ein privat genutzter Steg war und die 1893 von der Stadt gekauft wurde. Sie führte unter anderem zur weiteren Produktionsstätte der Textilfirma Arnold. Durch die Hochwasser 1954 und 1956 wurde sie arg in Mitleidenschaft gezogen und wieder aufgebaut.

Weiter ging es zur Hainbergbrücke, die Strecke nutzte Kaul, um detailreich Wissenswertes zu den Hochwasserschutzmaßnahmen, den neu entstandenen Sportanlagen und zum beliebten Spielplatz zu berichten. Ihre Kenntnisse erfreuten auch die Besucher: „Über ihr Wissen kann man nur staunen. Sie hier zu erleben, schon das allein ist der Rundgang wert“, sagte beispielsweise Uwe Jacob. „Ich freue mich immer wieder über die Führungen mit Almut Kaul. Sie hat ein großes Wissen und man kann viele Dinge erfahren, die kaum jemand noch kennt. Sie ist ein liebevolles Greizer Urgestein“, freute sich auch Gabi Böhm.

Die Hainbergbrücke entstand 1919 im Zuge der Verlegung des Flussbettes als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, berichtete die Stadtführerin und hielt eine Anekdote bereit: Kindern wurde früher gesagt, „wenn du Lügen machst und dann über die Brücke gehst, wachsen dir lange Ohren“. Ihren Namen erhielt die architektonisch schöne Fußgängerbrücke im Jahr 1956.

Die Luftbrücke steht zum Ende des Rundgangs an

Stattliche 17,5 Millionen Euro kostete der Bau der Schlossbrücke, die 1994 eingeweiht wurde und über die die Bundesstraße 94 führt. Seitdem entlastet sie den innerstädtischen Verkehr. Unter dem Bauwerk fließt die Gräßlitz in die Elster, die übrigens erst ab Höhe Kaufland diesen Namen trägt und unterirdisch fließt, bis dahin wird das Gewässer als Aubach bezeichnet. Für den Bau dieser Brücke der Superlative wurden bereits 1936 die ersten Pläne erarbeitet. Bis 1994 führte der Weg von der Altstadt als Tor zur Neustadt über die Friedensbrücke und die zur Bruno-Bergner-Straße führende Freiheitsbrücke.

Die Friedensbrücke wurde erstmals im 16. Jahrhundert als Steg erwähnt. Ende des 19. Jahrhunderts wurde sie als stattliche Eisenbrücke errichtet. Zwischen der Friedens- und der Freiheitsbrücke waren am Elstersteig früher viele kleine Betriebe angesiedelt, die jeweils einen Zugang zur Elster hatten. Die Schutzmauer wurde erst nach den Hochwassern errichtet.

Auf einer der wohl ältesten Fußgängerbrücken, der Luftbrücke, die von der Neuen Welt zum Fürstlich Greizer Park führt, endete der Rundgang. Erwähnt wird sie schon vor dem 18. Jahrhundert. Für die Öffentlichkeit ist sie seit 1902 zugänglich.

Nächste Tour:

Als nächste Führung der Greizer Tourist-Information ist am Samstag, 9. September, eine Stadtführung geplant. Beim etwa eineinhalbstündigen Rundgang geht es durch die historische Altstadt der ehemaligen Residenzstadt, entlang der Stadtkirche, der Alten Wache und zum Schlossgarten. Unterwegs gibt es Wissenswertes über das Haus „Reuß Aelterer Linie“ und beachtenswerte Architekturdekors des Jugendstil-Ensembles oder weitere Greizer Besonderheiten. Los geht es um 14 Uhr an der Tourist-Information im Unteren Schloss.