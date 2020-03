Diese Greizer Nachwuchsringer können sich über gute Ergebnisse bei den Thüringer Mannschaftsmeisterschaften der Grundschüler in Pößneck freuen. Stehend hinten von links: Leon Weller, Daria Reim, Josefine Langhof, Chiara Weber, Arthur Reim; vorn von links: Walter Reim, Silas Warmuth, Bruno Rüger, Dominik Gasser; ganz vorn: Jonas Schönfelder .

Die Siegesserie der Greizer Nachwuchsringer hält an

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Siegesserie der Greizer Nachwuchsringer hält an

Nach den Mannschaftssiegen bei den Thüringer Meisterschaften im freien und griechisch-römischen Stil gelang dem RSV Rotation Greiz auch bei den Thüringer Mannschaftsmeisterschaften der Grundschüler in Pößneck ein voller Erfolg.

Im Vorjahr noch von einer Westthüringer Auswahl bezwungen, gelangen dem Greizer Nachwuchsteam, bei dem kein Starter älter als elf Jahre sein durfte, vier Mannschaftssiege gegen die Konkurrenten.

Alle Aktiven kommen zum Einsatz

Der Wettbewerb wird traditionell in zehn Gewichtsklassen ausgeschrieben. Obwohl die Greizer die leichteste und eine der beiden schweren Gewichtsklassen nicht besetzen konnten und sowohl die südthüringische als auch die westthüringische Region Auswahlmannschaften stellten, stand der Gesamterfolg nie in Frage.

Greiz siegte gegen gegen Apolda mit 29:11, gegen Südthüringen (Zella-Mehlis und Albrechts) 27:11, Westthüringen (ZSG Waltershausen, Bad Salzungen, Mühlberg) 28:11 und Gastgeber Pößneck mit 26:11.

Da Greiz mit zehn Sportlern angereist war, konnten die Trainer Roland Hessel und Maximilian Böttger die Aufstellung in mehreren Gewichtsklassen variieren. So kamen alle Aktiven zum Einsatz und konnten sich auch mit ihren individuellen Leistungen in die Siegerliste eintragen.

Am Sieg beteiligt waren Walter, Daria und Arthur Reim, Silas Warmuth, Dominik Gasser, Bruno Rüger, Leon Weller, Chiara Weber und Josefine Langhof.

Im ersten Kampf gleich ein Sieg

Besonders gefreut haben dürfte sich Jonas Schönfelder. Der Drittklässler aus der Goetheschule bestritt seinen ersten Kampf und konnte diesen siegreich gestalten.

Weiterführende Meisterschaften in Mitteldeutschland und auf nationaler Basis gibt es beim Wettbewerb der Grundschüler nicht.