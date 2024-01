Die Top-Meldungen aus dem Landkreis Greiz und der Umgebung

Greiz/ZEulenroda-Triebes Von Satire bis Polizei: Alles was in diesen Tagen wichtig wird

Touristiker in Greiz legen kurze Pause ein

Die Touristinfo im Unteren Schloss in Greiz bleibt kommende Woche dicht. Zwischen dem 8. Januar und dem 14. Januar wird die Anlaufstelle für den Fremdenverkehr nicht geöffnet sein. „Nach den Feiertagen und dem Jahresstart mit den Ferien machen wir nun nachträglich den üblichen Jahresabschluss und eine kleine Inventur. und wir bearbeiten all die Anfragen, die uns über die Feiertage erreicht haben und die wir noch nicht abarbeiten konnten“, begründet die Leiterin der Touristinformation, Corinna Zill. Ab dem 16. Januar ist ihr Team wieder zu den regulären Öffnungszeiten zu erreichen.

Kabinettausstellung im Sommerpalais Greiz endet am Sonntag

Die Kabinettausstellungen im Greizer Sommerpalais mit dem humorvollen Blick auf die Weihnachtstage sind im Sommerpalais schon zu einer kleinen Tradition geworden. Der Erfurter Cartoonist NEL konnte für die diesjährige Präsentation gewonnen werden. „Die Gäste erwartet wieder ein ganz spezieller Blick auf die Feiertage und ihre Gebräuche – eine Möglichkeit, selbst ins Schmunzeln zu geraten und dem Stress zu entfliehen“, sagt Pressesprecherin Pia Büttner, die darauf hinweist, dass die Schau im Sommerpalais Greiz am Sonntag, dem 7. Januar endet. Von 10 bis 16 Uhr ist die Ausstellung an beiden Wochenendtagen noch einmal zu sehen.

Neuer Betreiber für Elektroladestation in Zeulenroda gefunden

Erfreuliche Mitteilung aus den Energiewerken Zeulenroda. Wie Geschäftsführer Markus Dürr der OTZ mitteilt, gibt es einen neuen Betreiber für die Ladesäule am Kaufland, die wegen geringer Nutzung und vor allem neuer EU-Richtlinien vom Netz genommen werden müsste. „Die entsprechenden Verträge wurden kurz vor Weihnachten geschlossen. In den nächsten Wochen wird die Teag Mobil GmbH die Ladesäule von uns übernehmen und nahtlos weiterbetreiben. Damit ist gewährleistet, dass auch in Zukunft in Zeulenroda-Triebes in zentraler Lage eine öffentliche Lademöglichkeit gegeben sein wird“, teilt der Energiewerke-Boss mit. Für die Nutzer ändere sich praktisch nichts, im Hintergrund werde allerdings das Abrechnungssystem bis 1. Februar auf die Teag Mobil umgestellt.

Blick hinter die Kulissen der Vogtlandhalle Greiz (nicht nur) für Technikfans

Zu einer „interaktiven Hausführung“ durch die Vogtlandhalle lädt die Veranstaltungsstätte in der Greizer Carolinenstraße am Sonntag, 7. Januar von 10 bis 12 Uhr ein. Die Spezial-Hausführung mit spannenden Blicken hinter die Kulissen der Halle sei ein absolutes „Leckerli“ für alle Technik-Freaks. Es gäbe nicht nur harte Fakten und Daten, die man am nächste Tag vielleicht schon wieder vergessen hat, sondern man erhält ungeahnte Einblicke in eine Welt, die dem Besucher sonst verborgen bleibt, heißt es. Woher kommen Ton, Licht, Spezialeffekte und sich wandelnde Bühnenbilder während einer Veranstaltung? Wie werden die Bühnen-Stars, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, ins „rechte Licht gerückt“?

Die Faszination Technik wird von unseren erfahrenen Mitarbeitern verständlich und erlebbar gemacht. Spektakulär ist die Möglichkeit, aus 16 Metern Höhe die Bühne und ihre Technik von oben zu betrachten. Tickets gibt es in der Vogtlandhalle Greiz (info@vogtlandhalle.de oder 03661 / 62880 ) oder in der Tourist-Information Greiz (tourismus@greiz.de beziehungsweise 03661 / 703293).

Wildunfall am Teichwitzer Forst hat Folgen für mehrere Fahrzeuge

Am Freitagmorgen um 5.40 Uhr kam es auf der B92, am Teichwitzer Forst, zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Wildschwein. Das Tier verendete am Unfallort. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Wenige Momente später bremste ein weiterer Fahrzeugführer (30) stark ab, um nicht mit dem auf der Straße befindlichem Wildschwein zu kollidieren. Dies bemerkte ein nachfolgender 36-jähriger Fahrzeugführer zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 30-Jährigen auf. Ein Pkw wurde im Zuge des Zusammenstoßes in den Straßengraben geschoben. Der 36-jährige Mann verletzte sich hierbei leicht. Über die Dauer der Unfallaufnahme kam es auf der Bundesstraße zu Verkehrsbehinderungen. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge des Staus sicherte ein Fahrzeugführer seinen Pkw nicht ausreichend gegen das Wegrollen, sodass dieser gegen einen weiteren wartenden Pkw rollte. Auch hierbei entstand Sachschaden.

Einbruch in Wohnung in Weida im Landkreis Greiz gescheitert

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 2. bis 4. Januar gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Greizer Straße einzudringen. Die Eigentümerin beklagt einen entstandenen Sachschaden an der Wohnungstür. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und Zeugenhinweise nimmt die Greizer Polizei (03661 / 6210) entgegen.