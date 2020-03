Protuberanzen, also heftige Materie­ströme auf der Sonne, die am Sonnenrand als leuchtende Bögen beobachtet werden können, hat Mathias Thiel am 21. August 2017 im Amerika fotografiert.

Die Venus strahlt selbst am Tageshimmel

Zu Beginn erst einmal der letzte Stand zum Stern Beteigeuze. Seine Helligkeit stagniert gerade und steigt wieder leicht an, was bedeutet, die Supernova zu unseren Lebzeiten bleibt wohl aus.

März: Der astronomische Frühling beginnt am 20. März um 4.50 Uhr. Genau zu dieser Minute überschreitet die Sonnenscheibe den Himmelsäquator von Süd nach Nord. Die so genannte Tag- und Nachtgleiche also jeweils zwölf Stunden, tritt aber schon am 18. März ein.

Der 29. März hat nur 23 Stunden

Ein weiteres Ereignis ist die Umstellung auf die Sommerzeit. Sonntag der 29. hat also nur 23 Stunden. Diese Zeit bleibt diesmal bis zum 25. Oktober. Am 18. März kommt es in den Morgenstunden, Richtung Südost, zu einer sehr anschaulichen Konstellation: der zunehmende Mond mit den Planeten Mars, Jupiter und Saturn.

Hauptattraktion ist jedoch der Planet Venus als fantastisch strahlender Abendstern. Sie bewegt sich am 9. März nahe am Eisplaneten Uranus vorbei. Zur Beobachtung dieser Konstellation benötigt man aber ein Teleskop. Gegen Ende des Monats wir der Planet Venus so hell strahlen, dass er selbst am Tageshimmel zu sehen ist.

Jupiter und Saturn welche nur am Morgenhimmel zu sehen sind, zeigen in den nächsten Monaten immer mehr ihre Schönheit. Jupiter mit dem Spiel seiner Monde deren Position sich täglich verändert und der Saturn mit weit geöffnetem Ring. Beide werden im Dezember dieses Jahres noch ein besonderes Ereignis zeigen. Dieses Ereignis wird Teil eines Jugend forscht Projektes 2021, also gespannt bleiben.

Die Wintersternbilder sind nur noch im Westen zu sehen, da am Osthimmel die Frühlingssternbilder folgen. Im März zieht sich das Band der Milchstraße von Süd nach Nord über den Himmel, ist also gut zu entdecken.

Fantastische Bilder von der Sonne im Astrogarten Greiz

Unsere Sonne, also auch wir, befinden uns wenig oberhalb der Ebene unserer Galaxis und bewegen uns in einem steilen Winkel von 60 Grad, mit 220 km/s noch höher. Wobei oben und unten im Weltall völlig egal ist.

Ein besonderes Thema wird dieses Jahr die Beobachtung der Sonne. Ein extra dafür verfügbares Teleskop im Verein der Astronomischen Gesellschaft Greiz wird sie mit fantastischen Bildern begeistern.