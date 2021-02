Die Vielseitigkeit der Gitarre begeistert

Greiz Drei Fragen an Ronny Kerl zum amerikanischen Hol-die-Gitarre-raus-Tag

Greiz. Der 11. Februar könnte in den USA ein sehr musikalischer Tag werden. Denn an ihm wird dort der Get-Out-Your-Guitar-Day - ungefähr: Hol-die-Gitarre-raus-Tag - gefeiert. Der Tag, dessen Ursprung mehr oder weniger unbekannt ist, soll Menschen ermutigen, das Instrument mal wieder hervorzuholen und in die Saiten zu greifen. Wir sprachen mit Ronny Kerl, Musikschullehrer und Musiker, über die Besonderheiten des Instruments.