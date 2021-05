Die Weiße Elster mit viel Entdeckerlust erkunden

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Kinder und Jugendliche sind zur Teilnahme am Wettbewerb aufgerufen.

Naturbegeisterte Kinder und Jugendliche sowie Schulklassen sind dazu aufgerufen, am Wettbewerb Flusstagebuch an der Weißen Elster in Thüringen teilzunehmen.

Jeder Teilnehmer bekommt Belohnung

Ob allein, mit der Familie oder als Team mit Mitschülern geht es darum, an mehreren Tagen den Fluss zu erforschen und die Eindrücke in einem selbst gestalteten Flusstagebuch festzuhalten. Einsendeschluss ist der 1. August 2021.

Mit Entdeckerlust kann der Fluss an einem Lieblingsplatz, bei Radtouren oder Wanderungen erkundet werden. Die Organisatoren des Wettbewerbs haben Entdeckerpunkte entlang der Weißen Elster von Greiz-Dölau bis Crossen aufgenommen. Dabei ging der Blick vor allem hin zu Orten, an denen es Vorhaben zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und des Gewässerzustands gibt. Die Entdeckerpunkte stehen mit Beschreibungen unter blickpunkt-elster.de zum Download oder als Link zu einer Rad- und Wandertouren-App bereit.

Bei der Gestaltung des Flusstagebuches kommt es auf spannende Forscherideen, genaue Beobachtungen und kreative Gestaltung an. Hierfür gibt ein Begleitheft Tipps. Das Tagebuch kann als A4- oder A5-Heft gestaltet sein, aber auch digitale Beiträge wie eine Präsentation, ein Podcast oder eine Sammlung von Filmbeiträgen können eingereicht werden.

Für die besten Einsendungen gibt es Schlauchboot- oder Kanufahrten auf der Weißen Elster zu gewinnen. Jeder Teilnehmer erhält fürs Mitmachen eine Belohnung. Das Begleitheft, der Teilnahmebogen und alle Downloads sind unter blickpunkt-elster.de abrufbar oder telefonisch unter 0151/12 81 88 16 zu erfragen. Die Preisverleihung ist am 29. August geplant.