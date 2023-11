Die wichtigsten Meldungen aus Greiz und Zeulenroda

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Mini-Eisenbahnen und Maxi Arland, der mit seinen Stars nach Greiz kommt: Die wichtigsten Meldungen aus Greiz, Zeulenroda und der Region

Weidezaun von Pferdekoppel in Merkendorf zerschnitten

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 22. November, gegen 11 Uhr, und Donnerstag, 23. November, gegen 12.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter insgesamt 15 Weidepfähle aus Glasfiber von einer Pferdekoppel in Zeulenroda-Triebes, Ortsteil Merkendorf. Weiterhin zerschnitten die Täter an mehreren Stellen den Weidezaun, wodurch ein Sachschaden in Höhe von 60 Euro entstand und die auf der Koppel befindlichen Pferde diese verlassen konnten und somit einen weiteren Polizeieinsatz auslösten. Da es in der vergangen Zeit bereits mehrfach zu ähnlich gelagerten Sachverhalten im Bereich Zeulenroda-Triebes kam, wird seitens der Polizeiinspektion (PI) Greiz gebeten, sachdienliche Zeugenhinweise über Telefon: 03661/62 10 der PI Greiz mitzuteilen.

Betrunken in Greiz Auto gefahren

Am Donnerstag, dem 23. November, wurde durch die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Greiz, gegen 19.50 Uhr, auf dem Neustadtring in Greiz der Fahrer eines Audi einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein im Rahmen der Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 34-jährigen ukrainischen Fahrer ergab einen Wert, welcher oberhalb der erlaubten 0,5 Promille Grenze lag. Dem Fahrer wurde umgehend die Weiterfahrt untersagt und ein weiterer gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab ein endgültiges Ergebnis von 0,54 Promille. Gegen den Fahrer wurde im Nachgang ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Diebe bei der Lebenshilfe Zeulenroda

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22. November, gegen 16.10 Uhr, und Donnerstag, 23. November, gegen 5.50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in das Objekt der Lebenshilfe e.V., in der Hohen Straße in Zeulenroda-Triebes ein. Hierbei hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf, betraten hierüber die Büroräume des Objektes und durchsuchten darin sämtliche Schränke nach Beutegut. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro und ein Entwendungsschaden von 500 Euro, in Form eines gestohlenen Laptops und mehrerer Schlüssel. Zeugenhinweise auf einen möglichen Täter nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Telefon: 03661/6210, entgegen.

Mini-Eisenbahnen in Greiz nur noch dieses Wochenende zu sehen

Zum letzten Mal an diesem Wochenende öffnet der Modelleisenbahnclub Elstertalbrücke aus Greiz seine Türen für alle Fans der Mini-Eisenbahnen und detailreich gestalteten Modelllandschaften. Im 60. Jahr des Bestehens des Greizer Modelleisenbahnclubs will man die Herzen der Modell-Liebhaber wieder höher schlagen lassen und hat sich für die große Anlage einiges Neues einfallen lassen. Die Ausstellung in der Heinrich-Fritz-Straße kann am 25./26. November von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Seniorentanz am 4. Dezember

„Darf ich bitten“ heißt es am 4. Dezember wieder bei der Seniorentanzveranstaltung in der Vogtlandhalle Greiz. Los geht es um 14 Uhr.

Maxi-Arland präsentiert: „Weihnachten mit unseren Stars“ in Greiz

„Weihnachten mit unseren Stars“ heißt es am Dienstag, 26. Dezember, also dem zweiten Weihnachtsfeiertag in der Vogtlandhalle Greiz. Ab 16 Uhr präsentieren Gastgeber Maxi Arland, das Thomann Management und das Deutsche Musik Fernsehen unter anderem Francine Jordi, Peter Orloff und Olaf Berger.

Maxi Arland kennen die meisten aus seiner Show in der ARD. Er ist Moderator und als Sänger in diversen TV-Shows. „König der Hitparaden, Dschungelkönig der Herzen“: Sänger und Komponist Peter Orloff („Ein Mädchen für immer“, „Monika“, „Königin der Nacht“) steht mittlerweile seit über 60 Jahren auf den Schlagerbühnen Deutschlands und bald auch auf der in Greiz.

Die teilt er sich mit Olaf Berger, der seit drei Jahrzehnten mit seinen Hits regelmäßig in den Charts platziert ist und schon Duette mit dem irischen Superstar Johnny Logan, Chip Hawkes (The Tremeloes) oder auch Antonia aus Tirol sang. Auch dabei ist Francine Jordi aus der Schweiz, die dem deutschen Publikum als Moderatorin der Stadlshow und der großen Silvester-Show in der ARD bekannt. Als Solo-Künstlerin gewann sie den Grand Prix der Volksmusik, nahm für die Schweiz beim Eurovision Song Contest teil und wurde mittlerweile mit sieben Gold- und fünf Platin-Alben ausgezeichnet. red

Tickets sind erhältlich unter: schlagertickets.com, www.eventim.de, www.thomann-management.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen.