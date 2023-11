Die wichtigsten Meldungen aus Greiz und Zeulenroda

Greiz/Zeulenroda Winterdienst in Greiz und ein misslungener Einbruch in einen Getränkemarkt: Die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda und der Region.

Eine Nachtwächtertour und ein festliches Konzert: Die wichtigsten Nachrichten aus Greiz, Zeulenroda und der Umgebung.

Greizer Nachtwächter ist wieder unterwegs

Unter dem Motto „Alte Mauern und dunkle Geschichten“ und mit guter Laune und Hellebarde bewaffnet zieht der Greizer Nachtwächter alias Holger Wittig am Samstag, 2. Dezember, auf dem Oberen Schloss wieder seine Runde und lädt dazu alle Greizer und ihre Gäste ein. Ab 18.30 Uhr kann man erfahren, was ein Schuhmacher mit der Schlossturmuhr zu tun hatte, wo (vielleicht) der Schlossschatz vergraben liegt, was es mit alten Legenden so auf sich hat, und vieles mehr. Ein historisches Lied rundet das Ganze ab, vielleicht scheint auch der Mond dazu. Zum Schluss gibt es ein vorweihnachtliches Heißgetränk. Eine Anmeldung ist zwingend nötig – unter der Telefonnummer 0 36 61 /64 83 74 oder der E-Mail-Adresse: kontakt@greizernachtwaechter.de. Mehr Informationen: www.stadtfuehrung-greiz.de.

Winterdienst ist in Greiz gut angelaufen

Der Winterdienst in der Stadt Greiz hat nach Auskunft von Bodo Scheffel, dem Chef des städtischen Bauhofs am Dienstag gut funktioniert. „Seit 4 Uhr sind unsere Kollegen unterwegs und tun dies laufend, solange es weiter schneit“, so Scheffel. Es habe seines Wissens nach bislang keine größeren Unfälle gegeben, die auf die Straßen- und Wegverhältnisse zurückzuführen seien. Der Winterdienst in der Stadt Greiz ist im Winter täglich zwischen 4 und 20 Uhr bei Bedarf unterwegs. Bei erheblichen Schnee- und Eis-Wetterlagen auch darüber hinaus.

In Triebes wird der Advent mit festlichem Konzert eröffnet

Am Samstag, 2. Dezember, 17 Uhr, wird in die Stadtkirche Triebes zu einem festlichen Konzert zur Adventseröffnung eingeladen. Die Ausführenden sind der Bläserchor und der Projektchor der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Triebes, ein Kammerorchester regionaler Musiker, der Triebeser Pfarrer Michél Debus und der Kirchenmusiker Uwe Großer, der auch die Leitung des Konzerts hat.

Mit festlicher Bläser-, Chor- und Instrumentalmusik wollen die zahlreichen Musikerinnen und Musiker den Advent in Triebes eröffnen. Es sollen unter anderem zwei Kantaten erklingen, die genau für den 1. Advent komponiert wurden. Mit gemeinsamem Gesang und dem geistlichen Wort von Pfarrer Michél Debus entfaltet sich ein interessanter und stimmungsvoller Bogen mit der Botschaft des Advents und der Weihnacht. Die Kirche ist gewärmt, teilt die Gemeinde noch mit. Der Eintritt ist frei, um seine Spende wird gebeten.

Einbruch in Getränkemarkt in Ronneburg misslingt

Offenbar über das Dach versuchten sich am vergangenen Wochenende, also zwischen dem 25. und dem 27. November, laut Polizei Unbekannte Zugang zu einem Getränkehandel „Am Kühlen Grund“ zu verschaffen. Letzten Endes misslang den Einbrechern ihr Vorhaben. Die Kriminalpolizei in Gera hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die im genannten Tatzeitraum etwas gesehen haben. Melden kann man sich unter der Telefonnummer: 03 65 / 82 34 14 65.

Lkw baut bei Kleinaga Unfall und fährt weg

Die Greizer Polizei ermittelt seit Montagabend, 27. November, laut eigener Auskunft zu einer Unfallflucht entlang der Bundesstraße 92/Abzweig Kleinaga. Nach bisherigen Erkenntnissen rangierte gegen 18.45 Uhr ein Sattelzug beim Abbiegen von der B92 auf die Landesstraße 1296 in Richtung Kleinaga und touchierte hierbei mehrfach die Leitplanke, die er beschädigte. Der unbekannte Lkw-Fahrer, der sonst wohl Autos transportiert, entfernte sich im Anschluss in Richtung Kleinaga, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ermittlungen sind eingeleitet, Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0 36 61 / 62 10 bei der Polizei in Greiz zu melden.

Wandern auf hundertjährigen Spuren in Ziegenrück

Die zertifizierte Natur- und Landschaftsführer Kerstin Höbelt lädt zur Entdeckung von alten Wanderwegen rund um Ziegenrück ein. Bei der Tour, die zwischen vier und zehn Kilometer lang ist, gibt es auch viel Wissenswertes über die Natur und die Geschichte der Region.

Der nächste Start ist am Samstag, 2. Dezember, um 10 Uhr, am Vereinshaus im Plothental. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer: 01 73 /36 26 366 oder der E-Mail-Adresse: wandern.zck@gmail.com.