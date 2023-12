Die wichtigsten Meldungen aus Greiz, Zeulenroda und der Umgebung

Greiz/Zeulenroda-Triebes In Zeulenroda fällt das Weihnachtskonzert aus: die wichtigsten Meldungen aus Greiz, Zeulenroda-Triebes und der Umgebung

Der Stern von Bethlehem – auf der Suche nach Mythos und Realität in Greiz

Mathias Thiel von der astronomischen Gesellschaft Greiz hat sich gemeinsam mit Greizer Gymnasiasten auf die Suche nach Bethlehems Stern begeben und will nun in der Greizer Bibliothek darüber berichten. Am Donnerstag, 14. Dezember, ab 18.30 Uhr, soll es dort um Mythos und Realität der rund 2000 Jahre alten Geschichte gehen. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter der Telefonnummer: 03661/703 425 wird gebeten.

Lions-Club Greiz hat die nächsten Sieger ausgelost

Hinter dem aktuellen Türchen des Adventskalenders des Greizer Lions-Club steckten die Losnummern: 000680 (Rewe-Gutschein), 000357 (Stollen & Lebkuchen), 000503 (Damen-Armbanduhr) und 000985 (Überraschung).

Weihnachtskonzert in Zeulenroda fällt aus

Das Weihnachtskonzert der Musikschule „Fritz Sporn“ in Zeulenroda, das für den 15. Dezember geplant war, fällt aus. Grund ist laut der Organisatoren der hohe Krankenstand sowohl im Kollegium als auch bei den Schülern der städtischen Musikschule „Fritz Sporn“ Zeulenroda.



Hilfstransport Greiz-Brest sammelt wieder Weihnachtspäckchen

Noch bis 22. Dezember können im Servicezentrum der Krankenkasse DAK Gesundheit in der Greizer Altstadtgalerie Weihnachtspäckchen für den Hilfstransport Greiz-Brest abgegeben werden, der diese dann auf seiner nächsten Tour zu den bedürftigen Kindern mitnehmen will.

In Hohenleuben Autoscheiben zerstört und Geld gestohlen

Am Montag, 11. Dezember, geriet laut Polizei zwischen 11.45 und 14.35 Uhr in Hohenleuben ein auf dem Parkplatz vor dem Friedhof stehender Renault ins Visier von Unbekannten. Zwei Scheiben wurden zerstört, mehrere hundert Euro entwendet. Zeugen können sich bei der Polizei Greiz, Telefonnummer: 03661/62 10, melden.

Vandalismus im Greizer Goethepark

Durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurde laut Polizeimeldung vom Dienstag festgestellt, dass am Samstag, 9. Dezember, und Montag, 11. Dezember, sechs Bodenlampen im Greizer Goethepark beschädigt wurden. Der Sachschaden belaufe sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen, Telefonnummer: 03661/62 10.

Firma in Seelingstädt ausgeraubt

In eine Firma, die in der Werdauer Straße in Seelingstädt ansässig ist, wurde von Sonntag- auf Montagnacht eingebrochen. Unbekannte drangen in Lagerhallen und Büros ein und stahlen zahlreiche Arbeitsgeräte, rund 20 Werkzeug-Akkus und vier Ladegeräte. Der Schaden durch den Diebstahl wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, dazu kommt laut Polizei ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei Gera: Telefonnummer 0365/82 341 465.

Wünschendorf kommen Schilder abhanden

Zwischen Anfang Dezember und Montagmorgen, 11. Dezember, entwendeten Unbekannte insgesamt vier Ortstafeln der Gemeinde Wünschendorf. Die Schilder wurden provisorisch durch 50-km/h-Schilder ersetzt, um den Verkehrsteilnehmern den Beginn der Ortslage kenntlich zu machen, so die Polizei. Die Greizer Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht nach Zeugen.

Zeulenroda-Triebeser treffen sich zum Plausch

Am Mittwoch, 13. Dezember, laden der FC Motor Zeulenroda, die Freiwillige Feuerwehr Hohenleuben, der Hohenleubener und der Zeulenrodaer Carnevalsverein, die Vogtlandwerke, das Unternehmen Serimed und „Leckereien aus dem Thermomix“ zu einem kleinen Weihnachtsmarkt ein. Er findet am Waldstadion innerhalb des lebendigen Adventskalenders statt und startet um 16.30 Uhr.