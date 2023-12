Die wichtigsten Meldungen des Tages aus dem Landkreis Greiz

Alljährlich in der Vorweihnachtszeit wird das Friedenslicht von Betlehem in die Regionen gebracht – so auch nach Hohenleuben.

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Das ist wichtig zu wissen am heutigen Tag.

Friedenslichtandacht in Hohenleuben

Am Freitag, dem 22. Dezember, 18 Uhr, findet die Friedenslichtandacht im Bibelsaal in Hohenleuben statt. Das Friedenslicht aus Bethlehem macht an diesem Nachmittag in der Region halt. Alle Menschen sind herzlich eingeladen, das Licht, das in Bethlehem entzündet wurde und über die ganze Welt verteilt wird, auch mit nach Hause zu nehmen, heißt es in einer Information der Kirchgemeinde. Jedes Jahr machen sich viele Menschen verschiedener Nationen auf den Weg, um das Friedenslicht aus Bethlehem zu sich nach Hause zu holen. Dabei überwindet es einen über 3000 Kilometer langen Weg über viele Mauern und Grenzen.

Pkw gegen Krankenfahrstuhl: 74-Jähriger verletzt

Am 18. Dezember kam es gegen 10 Uhr in Langenwetzendorf zu einem schweren Unfall. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Hauptstraße, als er einen vor sich fahrenden 74-jährigen Krankenstuhlfahrer zu spät bemerkte und mit diesem kollidierte. Der 74-Jährige fiel von seinem Krankenfahrstuhl und zog sich Kopfverletzungen zu. Er wurde umgehend durch Rettungskräfte ins Klinikum nach Zwickau gebracht. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Gewinnzahlen des Greizer Lions-Adventskalenders

Auch für den 20. Dezember haben die Mitglieder des Greizer Lionsclubs wieder vier Gewinnnummern ermittelt. Für die Gewinnzahl 000320 gibt es einen Friseur-Gutschein, eine Überraschung erwartet den Besitzer des Lions-Adventskalenders mit der Nummer 000919. Wer den Kalender mit der Nummer 000883 sein Eigen nennt, erhält ein Schweizer Taschenmesser und einen Kino-Gutschein erhält die Gewinnnummer 000836.

Weihnachtliche Orgelvesper zwischen den Jahren

Eine weihnachtliche Orgelvesper gibt es am Mittwoch, 27. Dezember, um 19 Uhr in der St.-Johannis-Kirche zu Seelingstädt. Besinnliche Gedanken und ruhige, festliche Orgelmusik dominieren diesen Abend. Die hiesige Kirchgemeinde lädt – nach allem Weihnachtstrubel und nach den beiden erfüllten Feiertagen – herzlich zu dieser besonderen Abendstunde zwischen den Jahren ein. Organist David Faatz wird die 125 Jahre alte, romantisch disponierte Jehmlich-Orgel spielen. Es erklingen bekannte Melodien und Weihnachtslieder in verschiedenen Choralbearbeitungen und Orgelimprovisationen. Der Eintritt ist frei.

Neuer „Karpfenpfeifer“ in Zeulenroda erschienen

Der neue „Karpfenpfeifer“ ist erschienen. Pünktlich zur Vorweihnachtszeit erscheint die 70. Ausgabe der Zeulenrodaer Heimatblätter. Die in drei Themenblöcken – Gestern / Heute / Morgen – gegliederte Ausgabe betrachtet die Geschichte der Stadt, richtet den Blick aber auch auf aktuelle Ereignisse und in die Zukunft. „Der Karpfenpfeifer“ ist erhältlich in der Bücherstube Zeulenroda am Markt 11 sowie im Städtischen Museum Zeulenroda in der Aumaischen Straße 30-32.

Raum für an Weihnachten einsame Menschen in Greiz

Ein gutes Werk möchte die Greizerin Larissa Wülker in der Zeit nach dem Heiligen Abend an einsamen Menschen tun. Zwischen Heiligabend und dem 7. Januar soll es immer um 16 Uhr einen Treff geben für Menschen, die das Weihnachtsfest oder die Tage zwischen den Jahren allein verbringen müssen. Sie können auf einen Tee oder Kaffee und zu guten Gesprächen vorbeikommen. Larissa Wülker möchte damit der zunehmenden Vereinsamung, insbesondere von älteren Menschen entgegenwirken. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 01 76 /40 17 96 04 oder 01 51 / 22 12 19 68.

Kaninchenschau zwischen den Jahren in Berga

Ein letztes Mal im Jahr 2023 öffnet das Klubhaus Berga allen Gästen am 29. und 30. Dezember (Freitag und Samstag) seine Türen. Damit entfällt der Sonntag als üblicher Schautag, dafür hoffen die Veranstalter schon am Freitag auf reges Treiben. Die traditionelle Kaninchenausstellung am Jahresende gibt den Vereinen der Region die Möglichkeit, die gelungensten Tiere aus 2023 dem Publikum vorzustellen. Hinter den Kulissen wird schon jetzt fleißig gewirbelt, um auch das beliebte Rahmenprogramm wie Streichelgehege, Selbstgebackenes, Tombola und Hausgeschlachtetes anzubieten.

Letzte Öffnungszeit des Jahres im Museum Reichenfels am Donnerstag

Nur noch bis zum 21. Dezember, 13 Uhr, hat das Museum Reichenfels geöffnet. Danach gibt es in diesem Jahr und im Januar keine Öffnungszeit mehr. Wie das Museum mitteilt, ist der Januar der Schließmonat für die Sammlungspflege. Geöffnet wird wieder am 3. Februar kommenden Jahres. Das Sonntagsgespräch am 21. Januar findet aber wie gewohnt statt. Um 10 Uhr startet das Gespräch des Altertumsvereines Hohenleuben mit Iris Haist (Museumsleiterin der e.o.plauen-Stiftung) zum Thema „e.o.plauen – Erich Ohser und seine Figuren Vater und Sohn“.