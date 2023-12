Die wichtigsten Meldungen zwischen Zeulenroda und Greiz

Greiz/Zeulenroda-Triebes Bald ist Jahreswechsel und dennoch ist immer Zeit für ein paar interessante Kurzinformationen.

Das Orgelspiel in Zeulenroda erlernen

Wer sich schon immer einmal auf die Orgelbank setzen wollte und die klanggewaltige Orgel zum Klingen bringen wollte, der hat nun die Möglichkeit das schöne Handwerk beim Zeulenrodaer Kantor Stefan Raddatz zu erlernen.

Das Orgelspiel kann ohne jegliche Grundkenntnisse erlernt werden. Wenn Interesse an Orgelunterricht besteht, dann wird Stefan Raddatz in Zeulenroda die Möglichkeit einräumen, das Spiel beizubringen, heißt es in der Ankündigung. Unterrichtszeiten und Dauer des Unterrichts an der Orgel können flexibel vereinbart werden. Der Unterricht ist kostenfrei. Bevor Interessierte mit dem Unterricht beginnen, gibt es vorab immer die Möglichkeit einer unverbindlichen Schnupperstunde an dem Instrument.

Anmeldung: telefonisch unter 036628/64077 oder per Mail kantoratzeulenroda@t-online.de

Kleintiermarkt steigt Silvester in Greiz-Moschwitz

Im Spartenheim in Moschwitz startet am Silvestertag wieder die Serie der Kleintiermärkte. Am Tag vor dem Jahreswechsel kann von 8 bis 12 Uhr mit Kaninchen und Tauben Handel getrieben werden. Allerdings ist es heuer untersagt, Hühner und Enten zu handeln – aufgrund der geltenden veterinärmedizinischen Bestimmungen. Weitere Termine sind im kommenden Jahr geplant – am 14. und 28. Januar sowie der 11. und 25. Februar.

Jugendliche randalieren am gesperrten Elsterparkplatz in Greiz

Beamte der Polizei Greiz wurden am Mittwoch gegen 21 Uhr informiert, dass drei Jugendliche an dem, wegen Hochwasser gesperrten, Elsterparkplatz randalieren. Die eingesetzten Beamten stellten am Tatort drei polizeibekannte Jugendliche im Alter 17, 19 und 21 Jahren fest. Diese hatten einen Absperrzaun der Stadt aus der Verankerung gerissen und in die Elster geworfen, so die Polizei. Gegen alle drei Jugendlichen wird nunmehr strafrechtlich ermittelt.

Erneut Schmierfinken in Zeulenroda am Werk

Zwischen dem 26. und dem 27. Dezember kam es im Bereich Flur Stäudig in Zeulenroda erneut zu Farbschmierereien mit lila Farbe. Es wurden dabei die Hauswand eines Gebäudes und ein Zaun beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Rollator einer 61-jährigen Frau in Greiz gestohlen

In der Zeit zwischen dem 21. und dem 23. Dezember entwendeten Unbekannte aus einem Wohnhaus im Heinrich-Mann-Ring in Greiz den Rollator einer 61-jährigen Frau. Sie hatte diesen im Treppenhaus abgestellt, da sie aufgrund ihrer Gehbehinderung beim Gang auf die Straße darauf angewiesen ist. Der Schaden beläuft sich für die Frau auf einen mittleren dreistelligen Betrag.