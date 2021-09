Die Würde des Wählens

Ingolf Herbst, Pfarrer in Zeulenroda.

Ingolf Herbst, Pfarrer in Zeulenroda, schreibt in seinem Wort zum Sonntag über das Gestalten der Welt.

Wahl ist Würde, ob im Restaurant, im Beruf oder im politischen Bereich. Wer etwas auswählen darf, spürt seine Würde. Wahl ist Würde.

In der Bibel findet man diese Weisheit so nicht. Allerdings – in der Bibel wird schon von der Würde des Menschen und seiner Aufgabe gesprochen, eben dieser Würde gerecht zu werden und die Erde zu bewahren und zu bebauen.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gleich am Anfang heißt es: Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild; und kurz darauf: Gott setzte den Menschen in den Garten, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und im Psalm 8 meditiert David: „Was ist der Mensch, dass du (Gott) seiner gedenkst… du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt.“

Welche eine Würde! Jeder einzelne Mensch! Die meisten von uns bemühen sich, dieser Würde gerecht zu werden; also die Erde – biblisch gesehen – zu bebauen und zu gestalten – sich um die Familie zu kümmern, auf Arbeit zu gehen, rechtschaffen zu leben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Mit viel Kreativität und Kraft wird dabei immer wieder Großartiges erreicht. Irrwege bleiben allerdings auch nicht aus.

An diesem Wochenende sind wir Deutschen besonders herausgefordert zu gestalten, nämlich den Bundestag zu wählen. Manche fragen sich zwar, ob man durch die Wahl wirklich gestalten kann. Aber nicht zu wählen, ist keine Alternative, ist Gestaltungslosigkeit.

Ich bin dankbar, dass mir die Würde gegeben ist, wählen zu dürfen; auch wenn mir die Wahl schwerfällt. So gestalte ich um Gottes Willen unsere Welt mit.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Greiz.