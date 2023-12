Dienst in Greiz: Damit sich auch Heiligabend alle sicher fühlen können

Greiz/Zeulenroda-Triebes Am 24. Dezember sitzen die Menschen gemütlich unterm Tannenbaum. Einige Menschen hingegen sorgen auch an diesem Tag dafür, dass die anderen sorglos feiern können.

Irgendwie hat dieses Wochenende sehr unschön begonnen für die Polizisten, die am langen Weihnachtswochenende Dienst schieben bei der Polizeiinspektion Greiz. Nicht nur der eine oder andere Unfall aufgrund der Witterung sorgte für Nachdenklichkeit bei den Kollegen. Zwei Menschen sind allein am Samstagvormittag gestorben, zweimal waren die Polizisten der Inspektion vor Ort.

„In einem Fall habe ich mit einer Kollegin den Hinterbliebenen die schreckliche Nachricht überbracht. Das ist immer wieder eine extreme Kehrseite unseres Berufes“, sagt der Dienstschichtleiter, Polizeihauptkommissar Markus Hofmann, der einst sein polizeiliches Handwerk im Revier seiner Heimatstadt Zeulenroda erlernte. Später dann habe ich studiert, konnte bei einem USA-Aufenthalt ein ganz anderes Polizeisystem kennenlernen und stieg danach in den gehobener Dienst in Greiz ein. Hier arbeitet er mit seinen Kollegen auch an Weihnachten.

Ein bisschen Frieden im Herzen erhofft man sich auch bei der Polizei Greiz an Weihnachten

Hofmann zeigt beim Besuch in der Pi Greiz die wenig weihnachtliche Funkwache, lediglich ein Tannenbaum im Flur am Eingang lässt das herannahende Fest erahnen. Am Heiligabend und auch in den Tagen rund ums Fest tun hier immer so um die zehn Ordnungshüter Dienst. „Letztlich ist das im operativen Dienst alles wie immer. Vielleicht versucht man auch als Polizist, ein bisschen nachsichtiger bei kleinen Verfehlungen zu sein und es auch mal bei einer mündlichen Verwarnung zu bleiben“, sinniert Hofmann auf die Frage hin, was denn anders sei an Weihnachten. Auch der Polizei stehe der Sinn nach einem besonders friedlichen Miteinander.

Dabei hat man einen ordentlichen Raum abzudecken – immerhin rund 600 Quadratkilometer, auf denen etwa 70.000 Menschen leben, umfasst das Zuständigkeitsgebiet der PI Greiz. „300 Kilometer am Tag absolvieren die Kollegen in den Streifenwagen nicht selten – oft in einer hohen Geschwindigkeit, um schnell in den entlegenen Orten an der Einsatzstelle zu sein“, sagt Hofmann, der auch in den Weihnachtstagen wieder Einsätze vermutet. Schon den Start habe man sich ruhiger vorgestellt.

Im Wachzentrum der Polizeiinspektion koordiniert Polizeiobermeister Benjamin Rosenthal die eingehenden Rufe nach den Ordnungshütern – als Dienstschichtleiter will auch Markus Hofmann auf dem aktuellen Stand sein. Foto: Ingo Eckardt / Funkemedien Thüringen

In der Polizeiinspektion Greiz arbeitet man auch in der Heiligen Nacht

Wie oft muss man als Polizist eigentlich an Weihnachten ran? „Bei uns gibt es ein sogenanntes bedarfsorientiertes Schichtmodell, bei dem die Kollegen sich selbst in die Feiertagsdienste eintragen können. Das machen auch alle. Ich selbst habe die letzten Jahre bis auf einmal immer an Weihnachten gearbeitet. Ich mache an Heiligabend selbst die Tagschicht. Wenn ich irgendwann auf 19 Uhr zu Hause bin, freue ich mich, mit meinen Kindern die Bescherung und ein gemeinsames Abendessen zu haben. Es gibt aber auch Kollegen, die über Weihnachten gern auch nachts arbeiten“, erklärt der Polizeioberkommissar.





Während es erfahrungsgemäß tagsüber eher um Unfälle, die Suche nach Vermissten oder tragische Unglücke gehe, habe man es abends und nachts eher mit einsamen, schwer alkoholisierten Menschen zu tun, die drohen, sich selbst etwas anzutun. „Weihnachten sind viele Leute wirklich extrem einsam und trinken zu viel. Das betrifft natürlich dann oft auch Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten oder Feuerwehrleute, die wir zur Unterstützung rufen müssen“, verdeutlicht Hofmann, dass man nicht nur bei der Polizei im Dienst ist.

Ein gemeinsames Mittagessen soll ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreiten

„An Heiligabend sei zumindest im Kollegenkreis mal ein gemeinsames Mittagessen geplant, aber je nach Arbeitsanfall kann das auch erst 15 Uhr sein, dass wir dazu einen Moment der Ruhe finden“, hofft Hofmann, dass seine Zwölf-Stunden-Schichten über Weihnachten entspannt ablaufen und dass man mit den Kollegen, die irgendwie ohnehin eine Art zweite Familie seien, ein Stück Weihnachtsfrieden leben könne. Gefreut hätten sich die Kollegen, dass der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) auf seiner Weihnachtstour durch zu Weihnachten arbeitende Einrichtungen ebenso vorbeigeschaut habe, wie auch der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Tischner. Dies sei ein schönes Zeichen der Wertschätzung für die geleistete Arbeit.

An den Festtagen müssten zumindest alle „Pflicht-Bestreifungen“ gemacht werden – an Asylbeweberheimen oder am Todesmarsch-Denkmal in Berga. Verkehrskontrollen hingegen würde man eher rein anlassbezogen machen. Es sei ja auch viel weniger los auf den Straßen. Dafür gäbe es durch die größere Menge an Zeit in Familien, mehr Tragödien, mehr häusliche Gewalt. Dazu müssten alle Fälle auch dokumentiert werden. „Eine tagaktuelle Dokumentation ist Pflicht, spätestens beim Verlassen des Hauses muss jeder Einsatz auch im Computer vermerkt sein, damit die Kollegen der nächsten Schicht auf aktuellem Stand sind“, verdeutlicht Hofmann, dass die Hälfte der polizeilichen Arbeit längst bürokratischer Art ist.

Unter denen, die Abend- und Nachtschichten übernehmen, seien überwiegend Kollegen, die noch keine Kinder hätten. Sie würden hoffentlich auch dieses Jahr eine geruhsame heilige Nacht erleben – ganz anders als vermutlich an Silvester, wo viel offene Aggression und schwer betrunkene Menschen für Stress sorgen.

Dieses Jahr gibt es eine kulinarische Überraschung zum Heiligabend

Und wie sieht nun das abendliche Weihnachtsfest im Hause Hofmann aus? „Wenn ich von der Arbeit komme, gab es früher eigentlich immer ‚Tote Oma‘, also Blut und Sauerkraut. Dieses Jahr ändert sich das, eine kulinarische Überraschung ist angekündigt“, wartet auf den Polizisten eine Überraschung.

Er fahre an den Feiertagen zu den Eltern, zur Familienweihnacht. „Und früh versuche ich wenigstens mal kurz ein wenig Sport zu machen, damit man ein gutes Gefühl hat und wieder Essen in einen reinpasst“, lacht Hofmann.

Eine Besonderheit in PI Greiz gäbe es übrigens: Viele Kollegen kämen aus dem benachbarten Vogtlandkreis aus Plauen oder Reichenbach, manche auch aus Zwickau. Die hätten dann oft einen gewissen längeren Nachhauseweg nach zwölf Stunden Dienst. „Da macht man sich als Schichtleiter schon auch seine Gedanken“, bekennt Hofmann, der auch zur morgendlichen Lagebesprechung mit Informationen zu den letzten 24 Stunden darauf achtet, die Kollegen im Auge zu haben. „Auch diese haben ihre Sorgen – von Schnupfen bis Liebeskummer. Man muss man das Team zusammenhalten, was leichter ist, wenn neben den männlichen Kollegen auch Frauen dabei sind. Wir haben hier in Greiz viele tolle, mutige und kluge Frauen im Team“, bricht Markus Hofmann eine Lanze für seine Mitstreiter.