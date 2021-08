FDP-Politiker Bergner: Bahnstrecken reaktivieren

Greiz/Zeulenroda-Triebes. So solle der ländliche Raum gestärkt werden, sagt der FDP-Politiker aus Hohenleuben.

„Bahnstrecken reaktivieren, stillgelegte Bahnhalte wieder andienen“, fordert jetzt der FDP-Landtagsabgeordnete Dirk Bergner in einer Mitteilung.

Nachdem Sachsen eine Offensive zur Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken gestartet hat, müsse nun auch die Thüringer Landesregierung diesbezüglich flächendeckend Untersuchungen in Auftrag geben. Im ländlichen Raum sei das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs wesentlich schlechter als in großen Städten – eine Alternative zum Auto mit Verbrennungsmotor gebe es kaum.

„Die Erhöhung des Kraftstoffpreises um mindestens 15 Cent pro Liter wird in den nächsten Jahren kommen – nicht nur mit den Grünen, auch SPD und CDU haben diese in der Regierungskoalition beim Bund schon 2019 beschlossen. Aktuell würde das zur massiven Benachteiligung der Menschen in ländlichen Regionen führen“, so Bergner.

Der ländliche Raum dürfe nicht weiter abgehängt werden. Seit Jahren setze er sich daher nicht nur für die Reaktivierung der Bahnstrecke durch das Höllental ein, sondern auch dafür, stillgelegte Bahnhaltepunkte oder Bedarfshalte zum Beispiel auf der Strecke Gera-Weida-Mehltheuer-Hof wieder anzudienen.

„Die Menschen in Pöllwitz und Bernsgrün zum Beispiel müssen die Nachteile, die eine Bahnstrecke in unmittelbarer Nähe ihrer Häuser und Gärten mit sich bringt (zum Beispiel durch Lärmimmisionen), hinnehmen, ohne in den Genuss der Vorteile zu kommen“, schreibt Bergner.

