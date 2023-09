Diskussion über Hochwasserschutz und Flutkanal

Greiz. Einen Rundgang der Interessengemeinschaft „Greizer Neustadt“ gibt es am Donnerstag, 14. September.

Die Interessengemeinschaft Greizer Neustadt lädt am heutigen Donnerstag, dem 14. September, zum diesjährigen Neustadtrundgang ein. Die Tour, an der auch Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) teilnehmen will, beginnt in diesem Jahr um 17 Uhr an der Hainbergbrücke, wo man mit dem Rundgang bereits vor zwei Jahren Station machte.

„Inhalt der diesjährigen Begehung sollen insbesondere Fragen rund um den Hochwasserschutz und die damit verbundene Neugestaltung des Elsterflussraumes, Energiekonzepte der Zukunft sowie die Ordnung und Sauberkeit in der Greizer Neustadt sein“, heißt es dazu in der Einladung der IG Greizer Neustadt.

„Nach einer kurzen Begrüßung starten wir an der Hainbergbrücke. Auf der Strecke entlang der Weißen Elster zum Elsterplatz können wir die geplanten Maßnahmen besprechen und miteinander diskutieren“, so der Vorstandsvorsitzende der IG Greizer Neustadt, Christian Tischendorf.

Zu dem diesjährigen Neustadtrundgang sind alle interessierten Greizer und Greizerinnen eingeladen, die brennendsten Themen rund um die Greizer Neustadt zu diskutieren.