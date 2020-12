Diskussion um Schule Hohenleuben geht im Kreistag weiter

Mehr als 200 Personen demonstrierten im Juni diesen Jahres für den Erhalt der Grundschule in Hohenleuben.

Greiz/Hohenleuben. Ein Antrag von Dirk Bergner (FDP) wandert zurück in den Ausschuss. Die Zuteilung der Lehrer liege in der Hand des Schulamtes.

Die Diskussion um den Betrieb der Grundschule in Hohenleuben ist auch bei der jüngsten Kreistagssitzung weitergegangen. Anlass war ein Antrag des ehemaligen Hohenleubener Bürgermeisters Dirk Bergner (FDP), der am Ende mehrheitlich und auf Wunsch Bergners zurück in den zuständigen Ausschuss geschickt wurde.