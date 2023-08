Don Kosaken kommen nach Zeulenroda

Zeulenroda-Triebes. Bei dem Konzert am 15. September steht auch ukrainische Musik auf dem Programm.

Mit einem festlichen Konzert für die Völkerverständigung will der Don-Kosaken-Chor um Maxim Kowalew am Freitag, 15. September, in der Dreieinigkeitskirche Zeulenroda-Triebes gastieren. Ab 19 Uhr wolle der Chor aus Belarus/Weißrussland durch ein individuelles Programm „seine Solidarität mit dem ukrainischen Volk“ ausdrücken, wie es in der Ankündigung heißt.

Auf dem Programm stehen daher ukrainisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie ukrainische Volksweisen und Balladen. Auch Wunschtitel wie „Ave Maria“, „Suliko“, „Marusja“ und „Ich bete an die Macht der Liebe“ dürften natürlich nicht fehlen. Das sakrale Programm richte sich ansonsten, wie gewohnt, nach der Jahreszeit.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher. Karten im Vorverkauf gibt es für 25 Euro zuzüglich eventueller Gebühren (Abendkasse: 28 Euro) im Büro der evangelischen Kirchgemeinde Zeulenroda, im Tourismuszentrum Zeulenrodaer Meer und im Bio-Seehotel.