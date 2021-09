Doppel-Schleifchenturnier am Samstag in Greiz

Greiz. Das Herrenteam bekommt neue Trikots und Hosen geschenkt.

Nach dem Abschluss der Punktspielsaison besteht für den Greizer Tennisverein am Samstag, 11. September, ab 10 Uhr, wieder die Möglichkeit, sein alljährliches Doppel-Schleifchenturnier durchzuführen, zu dem alle Vereinsmitglieder gleich welcher Spielstärke eingeladen sind. Wie in den Vorjahren, wird in mehreren Durchgängen immer ein spielstarker zu einem spielschwächeren Spieler gelost, was meist für viel Spaß und Spannung sorgt.

Die zweite Herrenmannschaft des Tennisclubs Blau Weiß Greiz hat derweil in ihrem letzten Saisonspiel einen klaren 5:1-Heimerfolg gegen den USV Jena IV feiern können. Jörg Wulff, Steve Schwarzkopf und Patrick Leiser konnten durch Zweisatzerfolge bereits in den Einzeln einen 3:1-Zwischenstand herausspielen, Jörg Wulff und Dean Scheler sowie Steve Schwarzkopf und Patrick Leiser machten durch zwei Doppelerfolge dann den erfolgreichen Saisonabschluss perfekt.

Erfolgreicher Saisonabschluss

Das neu formierte Team, das in diesem Jahr erstmalig am Punktspielbetrieb teilnahm, konnte die Saison durch den Erfolg auf dem zweiten Platz der Bezirksklasse abschließen und musste sich in der Endabrechnung nur der Konkurrenz vom Altenburger TC geschlagen geben.

Offiziell übergeben wurden beim letzten Saisonspiel auch die neuen offiziellen Trikots und Hosen, mit denen die Spieler der Greizer Herren zukünftig auflaufen können. Der Verein bedankt sich dafür bei den Sponsoren Zurich Versicherungsagentur Frank Brettfeld sowie FB-Technik Scheler GmbH & Co. KG.