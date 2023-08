Dreharbeiten in Moschwitz haben Folgen

Moschwitz. Der Kreisverkehr wird ganztägig immer wieder gesperrt.

Dreharbeiten werden den Durchgangsverkehr am Kreisverkehr in Moschwitz lahmlegen. Am 22. August rückt das Drehteam der Real Film GmbH aus Berlin an, um für das ZDF die letzten Aufnahmen für eine Miniserie über die Anwältin Mai, die wegen eines Falls ins Vogtland kommt, zu erledigen.

„Der Kreisverkehr wird den ganzen Tag lang gesperrt und nur intervallmäßig geöffnet für Anwohner und Fahrzeuge, die unbedingt passieren müssen“, sagt die Ortsteilbürgermeisterin Janett Heydrich (CDU). Sie bitte darum, dass Leute, die an dem Tag unbedingt nach Moschwitz müssen, über Obergrochlitz hinein- und wieder hinausfahren.

„Die Busdurchfahrten werden gewährleistet sein“, so die Bürgermeisterin. Das Team werde die Dreharbeiten unterbrechen, wenn sich ein paar Fahrzeuge am Kreisverkehr angesammelt haben, um diese passieren zu lassen. Dass an diesem Tag auch die Erntefahrzeuge den Kreisverkehr passieren müssen, sei ungünstig, aber man bekomme das schon hin. Janett Heydrich bittet um Verständnis in der Bevölkerung.

Das Team wird mit mehreren Lkw ganztägig in Moschwitz sein. „Es geht um einen Fall der Anwältin Mai. Eine Bürgermeisterin hat eigenmächtig eine Statue auf dem Kreisverkehr aufstellen lassen, die von Bürgern wieder zerstört wird. Daher wird der Kreisverkehr ganztägig vom Filmteam in Beschlag genommen“, sagt Heydrich. „Ich durfte den Kreisel nicht mal vorher mähen lassen. Das Filmteam wollte den gern so naturbelassen wie möglich.“ Das gefalle ihr zwar nicht, sie hätte es gern schön ordentlich, aber wenn die Filmleute es eben so haben wollten, sei das schon okay. An dem Tag werde wohl in Moschwitz ein „Ausnahmezustand“ herrschen. „Deshalb habe ich mir extra Urlaub genommen, um als Ansprechpartner sowohl fürs Filmteam als auch für Bürger zur Verfügung zu stehen“, sagt Heydrich.