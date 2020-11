Drei Europässe in Greiz übergeben

Am Ende lief alles nicht so, wie es sich die Greizerin Lisa Hertel vorgestellt hatte. Bereits nach zwei Wochen musste die Mitarbeiterin im Friseur-Salon Studio One ihr Auslandspraktikum in Spanien im März wieder abbrechen. Die Corona-Pandemie machte es notwendig. Aber auch wenn sie jetzt deswegen von einer „turbulenten Rückkehr“ spricht, will sie die Erfahrungen nicht missen. „Ich bereue es nicht und empfehle es unbedingt weiter“, sagt sie. Für ihre Weiterbildungsreise bekam sie nun den Europass der Handwerkskammer Ostthüringen verliehen.

Damit war sie im Friseursalon am Greizer Markt nicht die einzige. Auch Chefin und Inhaberin Susanne Linke und Mitarbeiterin Jaqueline Schütze erhielten den Pass, nachdem sie Anfang 2020 eine Berufsbildungsreise nach Italien gemacht hatten. Das Ziel sei es gewesen, einmal über den Tellerrand zu schauen und zu sehen, wie in anderen Ländern Europas gearbeitet und ausgebildet wird. Lisa Hertel hatte ihr Auslandspraktikum in Spanien nach ihrer erfolgreich absolvierten Ausbildung angetreten. „Ich wollte das machen, um die Erfahrung mitzunehmen, eine andere Kultur kennenzulernen und auch einmal in einem anderen Salon zu arbeiten“, erzählt sie. Sie habe in der Zeit unter anderem spanische Frisurentrends kennenlernen und auch am Kunden anwenden können. Das habe ihr viel gebracht unter anderem bei ihren Fremdsprachkentnissen, auch wenn sie zugibt, dass ihre Arbeit in Spanien eigentlich erst mit der dritten Woche so richtig losgehen sollte. Da hatte sie das Land aber schon verlassen müssen. Gefördert wurde das Vorhaben durch einen Einzelstipendium innerhalb des EU-Programmes „Erasmus + Mobilität“, sagt Mobilitätsberater Andreas Jörk von der Handwerkskammer. Der Europass Mobilität ist eine europaweit anerkanntes Zertifikat, welchen dem Inhaber die erfolgreiche Teilnahme an einem Auslandpraktikum oder einer Berufsbildungsreise bescheinigt.