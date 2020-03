Drei Interessenten für Einkaufsmarkt in der Altstadt-Galerie

Die Schließung des Spar-Marktes in der Greizer Altstadt-Galerie Ende Juni soll nicht zugleich bedeuten, dass es dort künftig keinen Einkaufsmarkt mehr geben wird. Ziel des Managements Wohninvest sei es, auch künftig wieder ein Lebensmittelgeschäft anzusiedeln.

„Wir haben aktuell drei Interessenten für den Einkaufsmarkt mit unterschiedlichen Konzepten, die gerade geprüft werden“, sagt Susanne Varga von Wohninvest jetzt auf Nachfrage.

Mit Service und regionalen Produkten punkten

Es liege im Interesse des Altstadt-Galerie-Managements, „ein langfristiges, tragfähiges Angebot im Haus zu etablieren“. Dabei sollten die Betreiber bei der Angebotsplanung den Spagat zwischen Bedarf der Kunden und einer ausreichenden Handelsspanne zum rentablen Betrieb darstellen können. Hierbei sei auch die Wahl des richtigen Zulieferers entscheidend. „Da die Niedrigpreise der Discounter Konditionen bieten, mit denen die kleinen Läden kaum konkurrieren können, sollte das Konzept so aufgebaut sein, dass die Betreiber mit Service, regionalen Produkten und Kundenorientierung punkten“, so Varga weiter.

Das Angebot müsse hinsichtlich Preis und Auswahl zu den Kunden passen. Hierbei hätten unabhängige Einzelhändler Vorteile, wenn sie Verträge mit lokalen Produzenten und Genossenschaften abschließen, deren Mengen für die großen Ketten wenig interessant sind. Auf dieser Grundlage können auch Zusatzdienstleistungen angeboten werden, ist Susanne Varga überzeugt. Paketshops, Lotto/Zeitung und Reinigungsannahmen wären sinnvolle Ergänzungen, findet sie. Wichtig sei darüber hinaus, dass bargeldloses Bezahlen möglich ist.

Kleinstgastronomie mit Sitzplätzen

Die vorliegenden Konzeptionen würden auch ein kleinstgastronomisches Angebot in der Vorkassenzone beinhalten. Vorgesehen seien Sitzplätze zum Verzehr von Speisen und Getränken vor Ort, es soll aber auch Produkte für den Außer-Haus-Verzehr geben.

Die Fläche des Marktes wird nach aktuellem Stand nicht erweitert – bis auf das Areal, auf dem die Stühle vorgesehen sind, informiert Susanne Varga weiter.

Tendenziell wachse die Bedeutung der Wohnort-Versorgung, ist sie überzeugt. Und das Lebensmittelgeschäft sei relativ robust gegenüber dem Vertriebsweg über das Internet. „Die Möglichkeit, das vorhandene städtische Umfeld-Einwohner-Potenzial zu binden und zu halten, sehen wir als sehr gut an“, so Varga. Bei Wohninvest sei man „sehr optimistisch, einen passenden Betreiber für die Fläche auszuwählen und so die Nahversorgung in der Innenstadt nachhaltig zu sichern“.