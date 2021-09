Drei Strecken führen nach Moschwitz

Greiz. Bei der 7. Greizer Herbstwanderung gibt es einige Änderungen.

Der Greizer Wanderverein lädt alle Wanderfreunde aus Greiz und Umgebung zur 7. Greizer Herbstwanderung ein. Die Veranstaltung findet an diesem Samstag, 25. September, statt. Start und Ziel ist am Wanderheim des Wandervereins Greiz in der verlängerten Heinrich-Fritz-Straße, heißt es in der Ankündigung der Herbstwanderung.

Die teilnehmenden Wanderer könnten zwischen drei gut markierten, unterschiedlich langen Wanderstrecken wählen. Für Einsteiger bestehe die Möglichkeit einer zehn Kilometer langen Tour, geübtere Wanderfreunde könnten eine 15 Kilometer lange Strecke bewältigen und für Fortgeschrittene werde eine 20 Kilometer lange Wanderung vorgehalten.

Am Start, der individuell zwischen 8 und 9 Uhr erfolgen könne, erhielten die Teilnehmer jeweils eine Startkarte und eine Wegeskizze, bevor sie sich auf die ausgeschilderten Strecken begeben.

Herrliche Ausblicke

Alle Wanderungen führten auf unterschiedlichen Wegen nach Moschwitz, wo ein Kontrollpunkt eingerichtet werde. Die Routen seien so gewählt, dass man unterwegs herrliche Ausblicke auf die Stadt Greiz und die Umgebung genießen könne.

Pandemiebedingt werde es in diesem Jahr einige Änderungen im Vergleich zu den bisherigen Veranstaltungen geben. So werde es keine durch Vereinsmitglieder geführte Wanderung und auch keine Verpflegung seitens des Vereins geben. Deshalb solle Rucksackverpflegung mitgenommen werden. In diesem Jahr werde kein Startgeld erhoben. Teilnehmer sollen einen Stift mitbringen und am Startbereich eine Schutzmaske tragen.

