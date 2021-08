Drei Verletzte nach Autounfall auf Landstraße Nahe Triptis

Triptis. Bei einem Verkehrsunfall zwischen Triptis (Landkreis Saale-Orla) und Gütterlitz (Landkreis Greiz) sind drei Menschen verletzt worden.

Auf der Landstraße 1087 sind bei einem Verkehrsunfall zwischen Triptis (Landkreis Saale-Orla) und Gütterlitz (Landkreis Greiz) drei Menschen verletzt worden. Ein 66 Jahre alter Mann soll in der Nacht zu Samstag hinter einem Bahnübergang aus zunächst ungeklärter Ursache links auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei frontal in ein anderes Auto gefahren sein, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 59 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste herausgeschnitten werden. Auch der Fahrer des Unfallautos sowie seine 64 Jahre alte Beifahrerin wurden verletzt. Alle drei Verletzen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 66-jährigen Fahrer wurde ein Alkoholwert von ungefähr 1,4 Promille festgestellt.