Dreijähriges Kind wird bei Unfall in Münchenbernsdorf verletzt

Ein dreijähriger Junge wurde gestern bei einem Unfall in Münchenbernsdorf verletzt. Rettungsdienst und Polizei wurden am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in die Karl-Liebknecht-Straße gerufen.

Laut Polizei war eine 24-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Straße unterwegs, als das Kleinkind unvermittelt auf die Straße trat. Die Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Der Dreijährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

