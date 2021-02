Die Seniorinnen hatten ihre Taschen in den Einkaufswagen gestellt - die Diebe mussten nur zuschnappen.

Münchenbernsdorf. Die Polizei sucht mehrere Diebe, die Seniorinnen bestohlen haben: Die beiden älteren Damen waren am Donnerstag einkaufen, als die Täter einen für sie günstigen Moment ausnutzten.

Dreiste Diebe in Supermarkt im Landkreis Greiz unterwegs - Seniorinnen bestohlen

Zwei Seniorinnen - 78 und 89 Jahre alt - wurden am Donnerstag von Taschendieben bestohlen, so dass die Geraer Polizei informiert wurde.

Gegen 10.30 Uhr waren die beiden Damen in einem Supermarkt in der Geschwister-Scholl-Straße einkaufen, als zwei bislang unbekannte Täter offenbar einen günstigen Moment abpassten und die Geldbörsen der zwei Frauen aus ihren Taschen stahlen. Die Taschen standen in den Einkaufswagen. Unerkannt konnten beide Diebe flüchten.

Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können.

Zudem möchte die Polizei noch einmal sensibilisieren: Es handelt sich hierbei um eine polizeibekannte Diebstahlsmasche, geben Sie bitte auf Ihre persönlichen Sachen acht. Lassen Sie niemals Ihre Tasche unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen. Tragen Sie ihre Wertsachen "am Mann" oder gar verborgen und geben Sie so Dieben keine Chance.

