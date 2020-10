Durch den wilden Kaukasus geführt

Eine Multivisionsshow über Georgien ist am 11. Oktober in Greiz zu erleben.

Greiz. Zur Multivisionsshow über Georgien wird am 11. Oktober in die Greizer Vogtlandhalle eingeladen.

Ralf Schwan lädt am Sonntag 11. Oktober, 16 Uhr, in die Greizer Vogtlandhalle zur Multivisionsshow „Georgien – Im Zauber des wilden Kaukasus“ ein.

Abstecher in den Vashlovani-Nationalpark

Georgien ist Vielfalt, alte Kulturen, Gastfreundschaft, kulinarische Höhepunkte und die grandiose Bergwelt des Kaukasus.

Durch das wilde Svanetien mit seinen alten Wehrtürmen, die Besteigung des Prometheusberges Kasbek, mit Packpferden durch das einsame Chewsuretien in die mittelalterlichen Dörfer Shatili und Muzo und weiter hinein in das urig-geheimnisvolle Tuschetien. All das sind Bergabenteuer der Extraklasse.

Auch andere Regionen Georgiens bieten Faszinierendes. Der Vashlovani-Nationalpark mit seiner Tier- und Pflanzenwelt, Kachetiens Weinregion und kulinarischer Hotspot des Landes oder Dschawachetiens Hochebene und die Vulkanlandschaft im Süden Georgiens sind einige Facetten der Vielfalt der Kaukasusrepublik.

Einer der emotionalsten Momente ist das georgisch-orthodoxe Osterfest.

Tickets gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Telefon 03661/6 28 80 und in der Tourist-Information Greiz.