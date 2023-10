Durch Sanierung entstehen neue Wohnungen in Bernsgrün

Die Sanierung des Wohnblockes an der Mehltheuerschen Straße in Bernsgrün ist beendet. Mit dem Chef der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Zeulenroda, Frank Kruwinnus (l.), freute sich auch Bürgermeister Nils Hammerschmidt (r.) und die Mitarbeiter der Gesellschaft, die mit der Sanierung zu tun hatten.

Bernsgrün. Die Sanierung des neuen Wohnblockes in Bernsgrün ist beendet – und bis auf eine Wohnung auch bereits vermietet oder reserviert.

Es war wie so vieles erst einmal ein Zankapfel. Am Ende hat sich aber eine gute Lösung ergeben, weil alle mitgezogen haben: Vor wenigen Tagen führte Frank Kruwinnus, der Chef der Zeulenrodaer Wohnungsbaugesellschaft einige Aufsichtsräte und seine Mitarbeiter, die in die Sanierung eingebunden waren, in die frisch sanierten Räumlichkeiten des Objektes in der Mehltheuerschen Straße 4a in Bernsgrün.

„Ende des Jahres 2021 haben sich die Aufsichtsräte der Wohnungsbaugesellschaft Zeulenroda dafür ausgesprochen, dass das Objekt, zu dem auch noch die Mehltheuersche Straße 4b gehört, von der Stadt Zeulenroda abgekauft und anschließend saniert wird“, erklärt Kruwinnus. Sein Vorgänger hatte sich die Gebäude, die im Zuge der Eingemeindung der Dörfer des vogtländischen Oberlandes in die Stadt Zeulenroda an diese übergingen, schon einmal angeschaut und winkte damals ab.

Nach dem Wechsel in der Geschäftsführung wurde die Lage neu beurteilt. „Vom städtischen Bauamt wurde ich gebeten, mir die Situation noch einmal anzuschauen. Weil das entsprechende Know-how in jedem Fall eher bei der Wohnungsbaugesellschaft als bei der Stadt lag, war das eine sinnvolle Herangehensweise“, sagt Kruwinnus mit Blick zurück auf die damaligen Diskussionen. Man habe in diesem Zuge mehrere Objekte angeschaut und sich entschieden, die Gebäude zu übernehmen. Die Grundbucheintragung dauerte dann doch erheblich länger, als man dies erwartet hatte.

Wohnhaus für sieben Mietparteien statt Obdachlosenunterkunft

Anfang des Jahres 2022 wurde schließlich der Kaufvertrag geschlossen. Zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung war das Haus 4a vollständig leer gezogen und erheblich sanierungsbedürftig. „Der gesamte Block in der Mehltheuerschen Straße 4a war komplett unsaniert. Es handelte sich um das einstige Obdachlosenheim der Stadt Zeulenroda – und es sah leider auch so aus“, berichtet der Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft.

Nach intensiver Planungsphase und Abstimmung zwischen der Wohnungsbaugesellschaft und dem Aufsichtsrat habe man sich für eine Gebäude-Einzelmaßnahme mit Zuschuss-Gewährung der Stadt entschieden. Die Arbeiten wurden im November des vergangenen Jahres gestartet. „Alles musste erst einmal komplett entkernt werden – das haben vollständig in Eigenregie unsere fleißigen Mitarbeiter bewerkstelligt“, ist Kruwinnus voll des Lobes über seine Handwerker-Crew.

Es erfolgte der Rückbau der Dachgauben und Schornsteine sowie der Einbau neuer Dachfenster durch eine Dachdeckerfirma und beauftragte Bauunternehmen. Die Dachgeschosswohnungen wurden zusammengelegt – es erfolgte zudem eine Anpassung der Grundrisse an moderne Wohnansprüche. Weitere wichtige Schritte seien die Erneuerung der Dämmung im Dachgeschoss sowie auf dem Dachboden gewesen.

Die ziemlich zugigen alten Holzfenster wurden gegen moderne, 3-fach verglaste, Kunststofffenster getauscht. Die Elektro- und Sanitärinstallationen wurden komplett erneuert – inklusive der Fliesen. Neue Wohnungstüren wurden eingebaut, ebenfalls eine aktuellen Standards entsprechende Hauseingangstür.

Durch neue Tapeten und Fußböden in Vinyl erstrahlten zu guter Letzt die sieben Wohnungen im Innern in neuem Glanz. „Die geräumigen Balkone runden den sehr guten Wohnungszuschnitt ab. Der Fassadenanstrich wurde erneuert und das Haus mit einer modernen Schließanlage versehen“, schwärmt Kruwinnus geradezu von diesem Objekt, das durch seine Lage im Grünen bei potenziellen Mietern hoch im Kurs stand.

„Aktuell ist nur noch eine 1-Raum-Wohnung frei, die Nachfrage war extrem gut. Bei zwei Wohnungen warten wir noch auf das Feedback der Interessenten. Aber alle anderen waren sofort weg“, kann Kruwinnus eine gute Nachfrage nach den vollsanierten Wohnungen konstatieren.

Lob an beteiligte Unternehmen und die eigenen Leute

Hervorzuheben ist nach seiner Aussage die sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Handwerkerfirmen, die in hoher Qualität ihre Arbeiten verrichtet hätten. „Diesen und allen Projektbeteiligten gebührt Dank“, sagt Kruwinnus. Für überschaubare 330.000 Euro entstanden so sieben neue Wohneinheiten – drei Dreiraum-, und je zwei Zwei- und Einraumwohnungen.

An den damals ebenfalls übernommenen Objekten – die Mehl-theuersche Straße 4b in Bernsgrün und Häuser am Schulberg und in der Wilhelm-Pieck-Straße in Pöllwitz – sehe man derzeit nur bedingt Handlungsbedarf. „Dort ist alles voll vermietet“, so die weitere gute Nachricht.